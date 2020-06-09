استلقى متظاهرون علي بطونهم في الشارع خلال مظاهرة سلمية في أوغستا بولاية جورجيا في الأمريكية الأحد للتنديد بمقتل المواطن الآمريكي الآسود جورج فلويد. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "الحياة للسود" وهتفوا بشعارات "لا أستطيع التنفس" "لا عدالة ولا سلام". هذا وتواصلت الاحتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي المدن الكبرى في الخارج للتنديد بالعنصرية وعنف الشرطة.