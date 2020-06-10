وباء كوفيد-19: آخر المستجدات العالمية لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا بـ407 آلاف و914 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

وطالب عدد من القادة الأوروبيين بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاتحاد الاوروبي بدرس سبل الاستعداد في شكل أفضل لاحتمال تفشي وباء مقبل، معتبرين أن الاتحاد لم يحسن التعامل مع الوباء.

وبدأت موسكو رفع تدابير العزل غداة بدء نيويورك رفع الإغلاق أسوة بدول عدة على الرغم من التحذير الذي وجهته منظمة الصحة العالمية من "تفاقم الوضع العالمي" جراء الفيروس.

في إيران رجّح المسؤول في قطاع الصحة أن يكون إيراني من كل خمسة على الأقل أصيب بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء في الجمهورية الإسلامية في شباط/فبراير.

تركياً، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس الثلاثاء، أنّ بلاده سترفع قيود العزل المنزلي المفروض عمن تفوق أعمارهم 65 عاماً ولمن هم دون 18 عاماً.

بدوره، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من "أزمة غذائية عالمية" تكون تبعاتها بعيدة الأمد بالنسبة لـ"مئات ملايين الأطفال والبالغين" إذا لم يتم بذل أي جهود لتخفيف عواقب وباء كوفيد-19.

وفي المغرب العربي، قرّرت الحكومة التخفيف تدريجياً من إجراءات الحجر وتمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ أكثر من شهرين ونصف للتصدي للجائحة.