سبعة قتلى وعشرة جرحى بانفجار ألغام في ضواحي العاصمة الليبية

أكدت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة الأربعاء، مقتل سبعة أشخاص وإصابة عشرة بانفجار الغام جنوب طرابلس.

وقال المتحدث باسم الوزارة اأمين الهاشمي لفرانس برس إن "سبعة أشخاص (أربعة مدنيين وثلاثة خبراء في تفكيك متفجرات) قضوا جراء انفجار ألغام في عدد من المواقع جنوب العاصمة طرابلس، إلى جانب إصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف "المنطقة التي كانت تشهد اشتباكات تنتشر فيها ألغام (أفراد) مزروعة بشكل كثيف، الى جانب مخلفات المعارك بكميات ضخمة"، في إشارة إلى المعارك التي اندلعت بين قوات حكومة الوفاق وتلك التابعة للمشير خليفة حفتر الذي شن هجوماً على طرابلس في محاولة للسيطرة عليها.

وتابع "المشكلة أيضا تكمن في الألغام التي زرعت داخل المنازل، ما يعرض المدنيين أثناء عودتهم لتفقد منازلهم لخطر الموت".

وعقب انسحاب القوات الموالية للمشير حفتر من جنوب طرابلس، واستعادة قوات حكومة الوفاق كامل غرب ليبيا في الأسابيع الماضية، اتهمت قوات حفتر بزرع ألغام في كافة المناطق التي كانت تحت سيطرتها. ودانت الأمم المتحدة زرع العبوات الناسفة والألغام جنوب طرابلس، مؤكدة دعمها للسلطات المحلية في عملية إزالتها.

وتشهد ليبيا فوضى وصراعاً منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 وتتنازع السلطة فيها حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها حفتر.