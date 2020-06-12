"فيفا" يجيز تمديد فترة الانتقالات حتى ختام الدوريات

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعديل لوائحه استثنائيا بتمديد فترة الانتقالات الصيفية حتى ختام الدوريات المحلية لموسم 2019-2020، آخذا في الاعتبار فترة التوقف القسري الذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد منذ آذار/مارس.

وأكد الاتحاد الدولي الخميس ما صدر عنه من توصيات في أوائل نيسان/أبريل الماضي بضرورة "إعطاء الأولوية للأندية القديمة (للاعبين الراغبين بالانتقال الى أندية جديدة) بإنهاء الموسم" بتشكيلتها الأصلية من دون خسارة أي من اللاعبين قبل ختام الموسم، وذلك من خلال تمديد العقود إذا كان ذلك ضروريا.

ووافق مكتب مجلس "فيفا" الخميس على "تعديلات موقتة" بشأن لوائحه الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين، وبينها "استثناء التداخل" لمدة أربعة أسابيع كحد أقصى بين "فترة التسجيل" الصيفية للاعبين و"المرحلة الأخيرة من موسم 2019-2020 (في الدوريات المحلية)".

عادة، تبدأ فترة الانتقالات الصيفية بمجرد اكتمال الموسم السابق، والأمر متروك لكل اتحاد وطني من أجل تحديد تواريخ فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية التي يُسمح خلالها بانتقال اللاعبين.

ويسمح هذا التعديل للأندية بأن توقع مع لاعبين جدد لكن لن يكون بإمكانهم المشاركة في المباريات الرسمية إلا في موسم 2020-2021، وليس في الموسم الحالي الذي بدأ يعاود نشاطه تدريجيا بعد توقف لقرابة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وهذه الإصلاحات التي تهدف الى جعل سوق الانتقالات أكثر مرونة مع الحفاظ على "نزاهة المسابقات"، مصحوبة بالسماح استثنائيا لأي لاعب بالدفاع عن ألوان ثلاثة أندية مختلفة خلال نفس الموسم، مقابل اثنين حاليا.

وتَعِدُ فترة الانتقالات الصيفية بأن تكون معقدة بالنسبة لأندية البطولات الكبرى التي وجدت نفسها مضطرة الى تغيير مخططاتها بسبب التوقف الطويل الذي أدى الى تمديد الموسم حتى منتصف الصيف، باستثناء فرنسا حيث ألغي الدوري باكرا ما سمح بافتتاح فترى الانتقالات الصيفية الاثنين لكن فقط بين أندية "ليغ 1"، في حين سيحدد قريبا موعد بدء انتقالات اللاعبين القادمين من خارج البلاد استنادا الى ما سيصدره "فيفا"، وبالتنسيق مع البطولات الأوروبية الأخرى.