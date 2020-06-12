تعرف على الشركات الأوروبية التي تعتزم تخفيض الوظائف لديها بسبب كوفيد-19

ارتفعت معدلات البطالة في جميع أنحاء أوروبا بسبب وباء كوفيد-19 في قطاعات الطيران وصناعة السيارات التي شهدت تخفيضات في الوظائف.

فقد نحو 397 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي وظائفهم في أبريل الماضي وفقًا لبيانات وكالة الإحصائيات التابعة للاتحاد الأوروبي التي صدرت في يونيو. ارتفع معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي إلى 6.6٪ في أبريل وهو أدنى مستوى له منذ 12 عامًا عند وفقًا لـ وكالة الإحصائيات التابعة للاتحاد الأوروبي. في ما يلي قائمة الشركات في أوروبا التي تجري تخفيضات في الوظائف بسبب تداعيات كوفيد-19

المملكة المتحدة

تخطط بريتيش بتروليوم لإلغاء 10000 وظيفة في جميع أنحاء العالم . فقد أعلنت شركة النفط البريطانية العملاقة بي بي عن خطط لإلغاء عشرة آلاف وظيفة يوم الاثنين الماضي بسبب أزمة الفيروس التاجي التي قلصت الطلب العالمي على النفط وبالتالي أسعاره. في بريد إلكتروني أرسل لبعض موظفي الشركة اطلعت عليه يورونيوز أكد الرئيس التنفيذي برنارد لوني تخفيضات الوظائف قائلاً إن "معظمها سيتم هذا العام". على الرغم من أن البريد الإلكتروني لم يحدد المكان الذي سيتم فيه الاستغناء عن االووظائف قالالرئيس التنفيذي برنارد لوني : “غالبية الأشخاص المتضررين هم من الفئة التي تشغل وظائف إدارية"

مالبيري تخفض 25٪ من القوى العاملة

قالت مالبيري العلامة التجارية البريطانية المعروفة بمنتجاتها الصناعات الجلدية وحقائب اليد باهظة الثمن إنها ستخفض 25٪ من قوتها العاملة حول العالم.

الخطوط الجوية البريطانية- الاستغناء عن 12000 وظيفة

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية في نهاية أبريل أنها ستلغي ما يصل إلى 12000 وظيفة من قوة العمل التي يبلغ قوامها 42000 وظيفة بسبب كورونا. وقالت الشركة إنها بحاجة إلى فرض "برنامج إعادة الهيكلة " حتى يعود الطلب على السفر الجوي إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا.

كما حذر الرئيس التنفيذي ويلي والش من فقدان الوظائف في شركات الطيران الأخرى التابعة لشركة IAG ، أيبيريا وفويلينج في إسبانيا وشركة إير لينغس الأيرلندية

إيزي جيت-الاستغناء عن حوالي 4500 وظيفة

أعلنت شركة طيران إيزي جيت البريطانية منخفضة التكلفة أنها ستخفض وظائفها . وقالت الشركة إنه سيتم تخفيض 30٪ من قوتها العاملة والتي تصل إلى حوالي 4500 وظيفة.

رايان آير-الاستغناء عن حوالي 3000 وظيفة

قالت رايان آير إنها قررت إلغاء 3000 وظيفة أي 15 ٪ من قوتها العاملة

فيرجن أتلانتيك- الاستغناء عن حوالي 3000 وظيفة

أعلنت الشركة أنها ستلغي أكثر من 3000 وظيفة في المملكة المتحدة وتنتهي من عملها في مطار جاتويك.

رينو-الاستغناء عن حوالي 15000 وظيفة

أعلنت شركة رينو الفرنسية لتصنيع السيارات في نهاية شهر مايو أنها تعتزم إلغاء 15 ألف وظيفة في جميع أنحاء العالم . وسيتم إلغاء 4600 من هذه الوظائف في فرنسا. وحصلت رينو على قرض حكومي بقيمة 5 مليارات يورو حيث أعلنت أنها ستقوم في المقابل بإعادة هيكلة مصانعها.

إيرباص-الاستغناء عن حوالي 10000 وظيفة

قالت شركة إيرباص في مايو إنها قد تلغي ما يصل إلى 10 آلاف وظيفة موضحة أن الإجراء قد يمتد أيضًا إلى مصنعها في المملكة المتحدة.

شركة "توي" السياحية -الاستغناء عن حوالي 8000 وظيفة

أعلنت شركة السياحة الأنجلو-ألمانية توي يوم 13 مايو أنها ستلغي 8000 وظيفة في جميع أنحاء العالم. وقالت في تقرير مالي نصف سنوي إن الوباء كان "بلا شك أكبر أزمة واجهتها صناعة السياحة وتوي على الإطلاق."

شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا الاستغناء عن حوالي 22000 وظيفة

قالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا في 11 يونيو إنها ستلغي 22 ألف وظيفة بسبب تداعيات الفيروس التاجي. وقالت شركة الطيران إن نصف حالات التخفيض الخاصة بالوظائف ستون في ألمانيا.

نيسان-فرع برشلونة -الاستغناء عن حوالي 2800 وظيفة

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية في 28 مايو أنها ستغلق مصنعها في برشلونة الذي يعمل فيه حوالي 2800 شخص.

الخطوط الاسكندنافية-الاستغناء عن حوالي 5000 وظيفة

أعلنت الخطوط الجوية الاسكندنافية (SAS) عن تخفيضات مؤقتة للوظائف في مارس ثم قالت بعد شهر من تاريخه إن 5000 موظف أي ما يقرب من نصف العدد الإجمالي للموظفين سيتم الاستغناء عن خدماتهم.