نجا من كورونا فأرسلت له المستشفى فاتورة علاجية بأكثر من مليون دولار

تلقى رجل أميركي يبلغ من العمر 70 عاما كاد أن يتوفى بعد إصابته بوباء كوفيد-19 فاتورة بقيمة 1,1 مليون دولار مقابل علاجه في المستشفى، وفق ما أوردت صحيفة "سياتل تايمز" السبت.

وقد أدخل مايكل فلور مستشفى في سياتل (شمال غرب) في 4 آذار/مارس، وبقي فيه لمدة 62 يوما وعانى خلالها من حالة متقدمة من المرض لدرجة أن الطاقم الطبي هاتف زوجته وأولاده ليتمكنوا من إلقاء الوداع الأخير عليه. لكن فلور تعافي وخرج في 5 أيار/مايو على وقع هتافات الطاقم الطبي، إلا أنه تلقى فاتورة من 181 صفحة يبلغ مجموعها مليونا و122 ألفا و501,04 دولار وفق ما قال للصحيفة.

ومايكل فلور مشمول ببرنامج تأمين حكومي للمسنين وليس عليه أن يدفع نفقات علاجه الطبي من أمواله الخاصة وفق الصحيفة. لكن في بلد تعتبر فيه الرعاية الصحية من بين الاكثر كلفة في العالم قال فلور إنه يشعر "بالذنب" مع علمه أن دافعي الضرائب سيتحملون الجزء الاكبر من الكلفة.

ونقلت الصحيفة عنه "لقد أنفق مليون دولار لإنقاذ حياتي وبالطبع أود أن أقول إن هذه الأموال أنفقت بشكل جيد... لكنني أعلم أيضا أنني قد أكون الشخص الوحيد الذي يقول ذلك".