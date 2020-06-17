دور السينما في إيطاليا تستقبل عشاق الفن السابع بعد إغلاق قسري فرضه وباء كورونا

سُعد المشاهدون في روما بالعودة لمشاهدة الأفلام على الشاشة الكبيرة يوم الاثنين، حيث أعيد فتح بعض من دور السينما بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق لتطويق وباء فيروس كورونا في البلاد.

الماسحات الحرارية عند المدخل والتذاكر الإلكترونية مع الحفاظ على مسافة الأمان بين الأفراد من الإجراءات التي تم تنفيذها.

وتمكن المشاهدون القلائل من الاستمتاع بقاعة عرض لهم فقط في مجمع UCI للسينما .

وقامت إيطاليا بإزالة قيود الإغلاق تدريجياً، بعد أن كانت أول دولة أوروبية عانت من تفشي المرض في أواخر شباط / فبراير الماضي.

لكن المدارس لن تفتح أبوابها هذا العام، ومن المتوقع أن يعود الطلاب إلى الفصول الدراسية في أيلول / سبتمبر من هذا العام.