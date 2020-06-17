السعال في زمن كورونا.. مطعم أمريكي يعتذر بعد تعمّد زبونة السعال بوجه سيدة ودون كمامة!

قدم مطعم للشطائر في مدينة نيويورك الأمريكية اعتذاراً بعد انتشار شريط فيديو تظهر فيه زبونة وهي تسعل بوجه سيدة أخرى دون ارتداء الكمامة الواقية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت أليسون غودباوم، ضحية الموقف، فيديو للواقعة شوهد أكثر من 47 ألف مرة وقالت إنها نبهت سيدة تعمل بمطعم نيويورك بما حدث وطالبت بضرورة إلزام الزبائن بارتداء الكمامات أثناء وجودهم بالمطعم.

وقالت غودباوم، 34 عاماً، إن السيدة التي سعلت بوجهها سمعت شكواها فما كان منها سوى أن تغضب وتسب غودمان وتدعي أن لديها أجساما مضادة لفيروس كورونا ولا تحتاج لارتداء كمامة.

وأضافت غودباوم: "واقتربت مرة أخرى للسعال في وجهي بشكل متكرر".

وقال المطعم في بيان: "يجب على العملاء والموظفين ارتداء قناع في جميع متاجرنا". كانت هذه سياستنا منذ البداية".

وأضاف البيان أن الموظفين فوجئوا بالحادثة وأنهم اتصلوا بالسلطات "ولم يأت أحد إلى مكان الحادث".

وألزم أندرو كومو، عمدة نيويورك، الجميع بضرورة ارتداء الكمامات حين يكون احترام التابعد الاجتماعي غير ممكن.