لا مير.. وجهة بحرية مبهجة في دبي حيث يلتقي فن الشارع بالشاطئ والترفيه

نصحبكم اليوم في "بوست كاردز" في جولة على إحدى المعالم الحديثة والمثيرة في إمارة دبي، واجهة لا مير البحرية ذات الطابع البوهيمي، الملأى بالأكواخ المعتقة والرياضات المائية والمطاعم والبارات ومتاجر الأزياء والجدران الملونة.

تعتبر لا مير، الوجهة البحرية الأكثر بهجة وألواناً في دبي، جنة رواد تطبيق إنستاغرام، حيث فن الشارع يخاطب القلوب.

رواد المكان بإمكانهم استئجار أسرة التشمس أو استئجار غرفة ليوم كامل على الرمل، إضافة إلى أكشاك استحمام مبنية على شكل أكواخ ملونة.

استرخاء ومثلجات .. في لامير ستجد الكثير من النكهات. يقول رامي حلاوي، وهو شريك إداري في iscream للمثلجات: هنا في iscream (آيس كريم)، نحن مجانين جداً، لهذا لدينا نكهات مجنونة كالكاري، الكولفي، الكاتشاب، الشوكولاتة بالفلفل المكسيكي، أنت اختار.

وعند التقاء القسم الشمالي من لا مير بالقسم الجنوبي، تجد حديقة لاغونا المائية، حيث تستطيع اختبار مدى إقدامك وشجاعتك على زحاليق محفوفة بالمفاجآت والالتفافات، أو حيث بإمكانك تعلم ركوب الأمواج على آلة الموج من Flowrider (فلورايدر) ذات ال180 درجة.

ولمغامرات أكثر جرأة، انطلق إلى الشاطئ حين ستجد مركزي رياضات بحرية مع تشكيلة كبيرة من النشاطات، كذلك ستكتشف الساحل من خلال جولات سياحية على الـJet Ski.

أما من يفضلون المغامرات الهوائية، فلديهم إمكانية القفز على "هوا هوا"، الترامبولين الغريبة المستوردة من اليابان.

وقبل أن يحل المساء، احجز لنفسك مقعداً لمراقبة غروب الشمس في أحد مطاعم الوجهة المائية، ماستي مثلاً معروف بخلطاته ومطبخه الهندي.

اشتق اسم ماستي من الكلمة الهندية التي تشير إلى الخسارة وأحد أطباقه هو دجاج تندوري باو.

بعد كل هذا، اشحن طاقتك واستعد لأجواء لا مير الليلية الساحرة، سينما وعروض شارع مذهلة واحتفالات موسمية تبقي الرواد مستمتعين طوال الليل.