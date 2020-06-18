الصحة العالمية: نتوقع توفير حوالي ملياري جرعة من لقاح كورونا بنهاية العام المقبل

قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثانن إن الوكالة تأمل في أن يتم توفير حوالي ملياري جرعة من اللقاح ضد مرض كوفيد-19، بنهاية العام المقبل، وأن تخصص للأشخاص ممن حالاتهم تشكل أولوية.

وقالت سواميناثان خلال مؤتمر صحفي إن المسؤولية ستكون كبيرة إذا لم يتوفر لقاح ناجع، وأضافت القول إلى أن المنظمة توصي بتلقيح الأشخاص المعرضين للخطر أولا، بمن فيهم كبار السن، والذين يعانون من أمراض مثل السكري وأمراض التنفس والعمال الرئيسيين.

وأشارت سواميناثان إلى أنه لا توجد إلى حد الآن استراتيجية، بشأن إمكانية توزيع لقاح كوفيد-19 على مستوى العالم، قائلة إن البلدان تحتاج إلى الاتفاق والتوافق، كسبيل للعمل.

وقد أبرمت عديد الدول المتقدمة من بينها بريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة الاتفاقايات مع شركات الأدوية، لتوفير إمدادات اللقاح إلى مواطنيها أولا.

وقد دعت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها مصنعي الأدوية، إلى تعليق حقوق براءة الاختراع الخاصة بهم، على أي لقاح ناجع ضد كوفيد-19، كما طلبت أموالا بمليارات الدولارات لشراء اللقاح، لفائدة الدول النامية.