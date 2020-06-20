6 من منظمي تجمّع ترامب الانتخابي في تالسا يُصابون بفيروس كورونا المستجد

تبين أن ستة من منظمي تجمع دونالد ترامب الانتخابي السبت في أوكلاهوما مصابون بكوفيد-19، وفق ما أعلن فريق الحملة قبل بضع ساعات من بدء هذا التجمع الكبير في قاعة مغلقة.

وقال مسؤول الاعلام في حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي تيم مورتاو "تبين أن ستة من فريق المنظمين مصابون بعد إجراء مئات الفحوص وتم فورا اتخاذ تدابير حجر صحي".

وأوضح أن "أيّا من الموظفين المصابين أو من خالطوهم مباشرة لن يكون حاضرا في التجمع أو الى جانب مشاركين أو نواب"، مذكرا بأنه تم فحص حرارة جميع المشاركين عند دخولهم مع توزيع كمامة ومعقم على كل منهم.

لكن هؤلاء لن يكونوا ملزمين وضع الكمامات علما بأنهم وقعوا وثيقة يحجمون بموجبها عن طلب أي ملاحقة قانونية إذا اصيبوا بفيروس كورونا المستجد بسبب حضورهم.

وأمام القاعة التي تستضيف التجمع عصرا، لم يكن أي من أنصار ترامب يضع كمامة باستثناء قلة قليلة.

واثار أول تجمع انتخابي للرئيس الجمهوري منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة بداية مارس-آذار جدلا حادا مع إعراب كثيرين عن قلقهم من تداعياته الصحية.

وكانت الولايات المتحدة احصت مساء الجمعة 705 وفيات إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب معطيات جامعة جونز هوبكينز.

ولليوم التاسع على التوالي، تكون الحصيلة اليومية للوفيات أقل من ألف رغم أن الولايات المتحدة تبقى البلد الأكثر تضررا بالوباء مع أكثر من 119 ألف وفاة و2.2 مليون إصابة. وتفشى الوباء انطلاقا من نيويورك وشمال شرق البلاد وصولا إلى مناطق واسعة في جنوبها وغربها.