بومبيو محذرا الأوروبيين: الاعتماد على الصين يهدد الديمقراطيات الغربية

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأوروبيون الجمعة من أن الاعتماد على الصين من شأنه ان يمثل تهديداعلى الديمقراطيات الغربية.

وقال خلال مداخلة عبر الانترنت في قمة كوبنهاغن للديموقراطية إن "الحزب الشيوعي الصيني يريد إجباركم على الاختيار" بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف "لا يمكن الموازنة بين الخيارين دون التخلي عن هويتنا. الديموقراطيات التي تعتمد على الأنظمة السلطوية لا تستحق أن تحمل ذلك الاسم".

وتابع الوزير الأميركي خلال أحد أشد خطاباته تجاه بكين "آمل أن أستمع إلى مزيد من التصريحات العامة من أوروبا حول موضوع التحدي الصيني".

واعتبر بومبيو عقب يومين من لقائه مع المسؤول الصيني الكبير في وزارة الخارجية يانغ جيشي في هاواي أنه "يجب الحديث بوضوح. وخاصة، يجب التعامل بشكل حاسم حتى لا يُترك أي مجال للالتباس في الاختيار بين الطغيان والحرية".