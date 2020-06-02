بومبيو: بكين تسعى لإسكات سكان هونغ كونغ بمنع وقفة لإحياء ضحايا ساحة "تيان إنمين"

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء الصين بالسعي لـ "إسكات سكان هونغ كونغ" بعد منع الوقفة السنوية في ذكرى قمع تظاهرات ساحة تيان أنمين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال بومبيو في تغريدة "لقد بدأت تتغير الأمور"، ورأى في ذلك دليلا على التخلي عن نموذج "بلد واحد ونظامان" الذي يفترض أن يضمن الحكم الذاتي الواسع والحريات في هونغ كونغ.

وأضاف "للمرة الاولى خلال 30 سنة، منعت سلطات هونغ كونغ أمس وقفة في ذكرى تيان أنمين. لمن كانوا يشكون في نوايا بكين فهي تسعى لإسكات سكان هونغ كونغ وحرمانهم من أي خيار كما هي الحال بالنسبة إلى السكان في باقي الصين".

من جهته دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية مورغان اورتاغوس "سلطات هونغ كونغ إلى السماح بإحياء سلمي لذكرى ضحايا الحزب الشيوعي الصيني".

وتشارك جماهير غفيرة سنويا في هونغ كونغ في ذكرى ضحايا القمع الدامي إثر تدخل الجيش الصيني في 4 حزيران/يونيو 1989 ضد المتظاهرين في ساحة تيان أنمين في قلب بكين.

لكن هذه السنة تذرعت السلطات بوباء كوفيد-19 لمنع الوقفة وسط أجواء من التوتر في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقررت الصين أن تفرض في هونغ كونغ قانونا مثيرا للجدل حول الأمن لاقومي أثار استياء دوليا.

وتعتبر الولايات المتحدة أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي الذي وعدت به بكين التي بدأت تتراجع عن الوضع الخاص الممنوح لهذه المنطقة.

ويتوقع أن يلتقي بومبيو الثلاثاء في واشنطن "ناجين" من ساحة تيان أنمين بحسب برنامجه الرسمي.