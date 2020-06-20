الصين ستنشئ "وكالة أمن قومي" في هونغ كونغ (وكالة أنباء حكومية)

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة الحكومية اليوم، السبت، إن حكومة بكين ستنشئ وكالة للأمن القومي في هونغ كونغ، بحسب ما تشير إلى مسوّدة مشروع قانون جديد، أثار سجالاً في السابق.

وينصّ القانون الذي يحضّره البرلمان الصيني على أن الأولوية القانونية ستعطى له على حساب قوانين أخرى معمول بها حالياً في المستعمرة البريطانية السابقة.

ويأتي الخبر بعد مرور أيام من احتفال هونغ كونغ بالذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات.

وكانت دول غربية دعت النظام الشيوعي في بكين إلى التراجع عن مشروع القانون الذي ترى فيه واشنطن وغيرها من عواصم القرار الغربية حدّاً للإدارة الذاتية التي تتمتع بها المقاطعة.