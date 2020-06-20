شاهد: توثيق عملية بناء جسر جنوة في إيطاليا بتقنية "تايم لابس"

أكمل الفنيون والعمال صب الخرسانة على طول قاعدة جسر جديد في جنوة الإيطالية، واستغرقت العملية أسبوعين، وهي تمثّل آخر مرحلة من عملية البناء التي دامت نحو سنتين.

وانهار جسر جنوة جزئياً بسبب مشكلة هيكلية في شهر آب/أغسطس من العام 2018 مما تسبب بمقتل 43 شخصاً. وتم إجلاء 566 شخصاً آخرين من منازلهم القريبة من الجسر لأسباب تتعلق بالسلامة.

هذا الأسبوع، صبّ 8000 متر مكعب من الخرسانة على 2000 طن من الفولاذ المقوى، ومن المقرر أن يكتمل الجسر بحلول منتصف الصيف الحالي.

مع التذكير بأن المخططات الأولية كانت تشير إلى الانتهاء من أعمال البناء في نهاية 2019.

وسيبدأ العمال الآن في تمهيد طريق الجسر ثم ينتقلون إلى تركيب حاجز الحماية والكابلات وأنظمة السلامة التي تهدف إلى مراقبة هيكل الجسر بطريقة مستمرّة تفادياً لحوادث مشابهة في المستقبل.