أقل من 600 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة (جونز هوبكنز)

سجّلت الولايات المتّحدة مساء السبت أقلّ من 600 وفاة إضافيّة ناجمة عن فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق إحصاء أعدّته جامعة جونز هوبكنز ونشرته مساء السبت.

وأحصت الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، 568 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة.

وهو اليوم العاشر على التّوالي الذي تنخفض فيه حصيلة الوفيات في البلاد إلى ما دون الألف، على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة تبقى، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الإصابات (2.251.205 إصابات) أو على صعيد الوفيات (119.654 وفاة).

وبعدما كانتا البؤرة الأساسية لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، نجحت نيويورك ونيوجيرسي في السيطرة على الوباء، لكنّ كوفيد-19 انتقل باتجاه الشمال الشرقي والغرب والجنوب وهو يتفشّى حالياً بوتيرة متسارعة في حوالى 20 ولاية أميركية.

ونجحت الولايات المتحدة لفترة وجيزة في خفض عدد الإصابات الجديدة إلى ما دون 20 ألف إصابة يومياً لكنّ هذا العدد عاود الارتفاع منذ أيام متخطّياً عتبة الـ30 ألف إصابة.

ومساء السبت أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال تجمّع انتخابي في تولسا بولاية أوكلاهوما أنّه أمر السلطات الصحية في البلاد بخفض أعداد الفحوصات التي تجريها يومياً لأنّ إجراء مزيد من الفحوصات يعني تسجيل مزيد من الإصابات.