ترامب يتوقع انتهاء وباء كورونا في أمريكا خلال 5 أشهر ويتحدث عن انكماش في اقتصاد بلاده

خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون متجها نحو الانكماش بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)

وقال ترامب ردا على سؤال أحد الصحفيين في هذا الشأن في البيت الابيض "قد يكون ذلك ممكنا".

وعن توقعاته حول تاريخ انتهاء فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قال ترامب "إذا قمنا بعمل جيد، يتحدث الناس عن تموز/يوليو، آب/اغسطس، شيء من هذا القبيل".

داعيا الأمريكيين إلى تفادي أي تجمع يضم أكثر من عشرة أشخاص في محاولة لتجنب تفشي وباء "كوفيد_19".

وقال الرئيس الامريكي "توصي إدارتي جميع الأمريكيين، بمن فيهم الأصغر سنا ومن يتمتعون بصحة جيدة، بتجنب التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص".