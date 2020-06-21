وباء كوفيد-19: تغطية مباشرة لآخر المستجدات العالمية

أودى فيروس كورونا بما لا يقلّ عن 461,665 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس، استناداً إلى مصادر رسميّة.
وتخطّى عدد المصابين بالفيروس في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عتبة المليوني مصاب، نصفهم في البرازيل حيث حصد الوباء لغاية اليوم أرواح حوالى 50 ألف شخص.
وذكّر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مواطنيه بأن اسبانيا تبقى معرضة لفيروس كورونا وعليها أن تحافظ على تدابير الحماية، وذلك قبل بضع ساعات من إعادة فتح البلاد حدودها أمام الأوروبيين.
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أكثر من مليوني إصابة بكوفيد-19 في أميركا اللاتينية
أصاب فيروس كورونا أكثر من مليوني شخص في أميركا اللاتينية. وتجاوز السبت عدد الإصابات في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بؤرة الوباء حاليا، عتبة المليونين وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.
وتُسجّل نصف الإصابات في البرازيل (50 ألف وفاة) وهي الدولة الثانية الأكثر تضرراً من الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث أودى الوباء بحياة أكثر من 119 ألف شخص، وفق حصيلة صادرة عن جامعة جونز هوبكنز مساء السبت.
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22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بكين وإخضاع الملايين لفحوص
أعلنت بكين الأحد عن 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما السلطات بصدد إخضاع أكثر من مليوني شخص لفحوص بهدف احتواء بؤرة جديدة لوباء كوفيد-19 في العاصمة.
واستأنف سكان العاصمة الصينية حياتهم الطبيعية تقريباً بعد شهرين لم تسجل خلالها أي إصابات بالوباء. لكن فرض حجر على بعض الأحياء وبدأت عملية فحص لعشرات آلاف السكان بعد تسجيل ارتفاع جديد في عدد الإصابات.
ويشتبه في أن يكون سوق شينفادي، مركز التزود الرئيسي بالفواكه والخضار في بكين، مصدر حالات العدوى الجديدة. واكتشف الفيروس خصوصاً على ألواح تقطيع سمك السلمون المستورد.
ومن بين الإصابات المؤكدة الأحد، إصابة ممرضة هي الأولى التي تسجل بين العاملين في القطاع الصحي منذ عودة انتشار الفيروس.
وربطت 220 إصابة ببؤرة الوباء الجديدة تلك.
وفتحت السلطات المحلية في العاصمة ألفي مركز للفحص، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة، التي قالت إن 2,3 مليون عينة قد جمعت حتى الآن.