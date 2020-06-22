منظمة الصحة العالمية: تسجيل رقم قياسي لإصابات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أعلى ارتفاع بعدد إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة على مستوى العالم.

وشكلت الأمريكيتان المصدر الأساسي لهذه الإصابات.

ووفقاً للمنظمة فإن أكثر من 183 ألف إصابة جديدة سجلت في الأربع وعشرين ساعة الماضية، أتت أغلبها من البرازيل مع أكثر من 50 ألف إصابة، متبوعة بالولايات المتحدة والهند.

هذه الزيادات بأعداد الإصابات المسجلة رسمياً تعود بشكل جزئي إلى ارتفاع بأعداد الاختبارات التي تجرى حول العالم.

وذكرت المنظمة أن إجمالي حالات الإصابة العالمية تجاوز 8.7 مليون حالة منها أكثر من 461 ألف حالة وفاة منذ ظهور الوباء في الصين نهاية العام الماضي.

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضرراً بالوباء تليها البرازيل ثم بريطانيا، ثم إيطاليا، ثم فرنسا.

في حين تعتبر بلجيكا البلد الأكثر تضرراً بالنظر إلى عدد الوفيات قياساً بعدد السكان مع 84 وفاة لكل 100 ألف شخص، تليها المملكة المتحدة ثم إسبانيا فإيطاليا فالسويد.