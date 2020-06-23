تجددت الصدامات بين متظاهرين والشرطة التونسية أمس الإثنين في مدينة تطاوين جنوب البلاد، حيث طالب المحتجون بتوفير مواطن الشغل، وإطلاق سراح الناشط طارق حداد، أحد وجوه الحركة الاحتجاجية. وقد أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وأوقف عشرة أشخاص عندما حاول محتجون إلقاء زجاجات حارقة، فيما انتشرت قوات الجيش الوطني لحراسة المؤسسات العمومية. ويطالب المحتجون الحكومة التونسية بتطبيق وعودها التي أطلقتها سنة 2017 بشأن استثمار 28 مليون دولار في المنطقة سنويا، وتوفير عديد مواطن الشغل لآلاف العاطلين عن العمل، وذلك في قطاع النفط والغاز في الجهة. وقد أغلق المحتجون لأسابيع عديد الشوارع المحيطة بحقل الكامور النفطي، مانعين الشاحنات من دخول المنشأة، وكانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير. ونتيجة لما اعتبره الاتحاد العام التونسي للشغل استعمالا مفرطا للقوة من جانب الشرطة، دعت هذه النقابة العمالية إلى إضراب عام في ولاية تطاوين، وقد استجابت المؤسسات العمومية للإضراب، فيما فتحت محلات تجارية أبوابها أمام الزبائن.
No Comment المزيد من
إعادة افتتاح دار أوبرا برشلونة بحفل موسيقي حصري للنباتات
شاهد: الصين تفتتح أول مطعم يعمل بالروبوتات في استقبال وتحضير وتقديم الوجبات للزبائن
شاهد: حانة متنقلة على أربع عجلات في لندن
شاهد: روسيا تحتفل بذكرى الانتصار على النازية رغم الوباء وقبل الاستفتاء
شاهد: عودة الجماهير الدنماركية لمباريات كرة القدم بعد 3 أشهر من الإغلاق
شاهد: المتظاهرون الأمريكيون يسقطون المزيد من تماثيل شخصيات ارتبط اسمها بالعبودية
انتقادات عنيفة لترامب بعد اختياره مدينة "المذبحة العرقية" لإجراء تجمع انتخابي
شاهد.. احتجاج في العاصمة باريس من نشطاء في حركة "ضد الانقراض"
شاهد.. سباح بارالمبي يتغلب على كورونا بحبل وبركة مياه
شاهد.. جداريات في كنشاسا للتوعية بفيروس كورونا
شاهد.. احتجاجات للشرطة البلجيكية بعد اتهامات بالعنصرية والعنف
شاهد.. غرف بلاستيكية في "ناد رياضي" للحفاظ على التباعد الاجتماعي
شاهد: الشفق القطبي في منطقة مانيتوبا الكندية
شاهد.. وقفة احتجاجية للعاملين في القطاع الصحي في باريس
شاهد.. فرنسا تحتفل بالذكرى الـ 80 لنداء الجنرال ديغول من الإذاعة البريطانية
شاهد: روبوتات لنقل وتسليم طلبيات الوجبات السريعة والبقالة في بريطانيا
شاهد.. نشطاء يغلقون مصنعا لانتاج المبيدات الحشرية في مارسيليا
شاهد: إطلاق سراح سلاحف عملاقة في بيئتها الطبيعية في الإكوادور
شاهد.. أول منزل عائم في تشيك بتقنية 3D
شاهد.. حرق بضائع صينية في الهند بعد مقتل 20 جنديا هنديا في اشتباك حدودي