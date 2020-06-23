الرئيس الجزائري يجري أول تعديل وزاري "مصغر" منذ توليه السلطة

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء تعديلا وزاريا في حكومة عبد العزيز جراد شمل خصوصا حقائب الطاقة والمالية والزراعة والتعليم العالي. وعيّن تبون عبد المجيد عطار وزيرا للطاقة خلفا لمحمد عرقاب الذي تم تعيينه وزيرا للمناجم، وهي حقيبة كانت تابعة لوزارة الصناعة.

وسبق لعطار أن شغل منصب وزير الموارد المائية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بين عامي 2002 و2004، علما أن هذا المهندس في الجيولوجيا عمل منذ العام 1971 في شركة المحروقات العامة "سوناطراك" حتى غادرها في العام 2000 وهو في منصب المدير التنفيذي. ومنذ العام 2004 أصبح يعمل لحسابه الخاص كخبير في شؤون الطاقة والبيئة والطاقات المتجددة.

وشمل التعديل أيضا وزارة المالية المكلفة إعداد ميزانية الدولة ومتابعة تنفيذها، بتعيين أيمن عبد الرحمان خلفا لعبد الرحمان راوية.

إلى ذلك تم تعيين عبد الحميد حمدان وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، وعبد الباقي بن زيان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، كما أجريت تعديلات في بعض الوزرات. ولم يشمل التعديل وزارات السيادة، الداخلية والخارجية والدفاع التي احتفظ بها الرئيس تبون.

وكان الرئيس الجزائري المنتخب في 12 كانون الأول/ديسمبر قد شكّل اول حكومة له في 2 كانون الثاني/يناير، تضمنت العديد من الوجوه الجديدة منها من شارك بشكل فاعل في الحراك الشعبي ضد النظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.