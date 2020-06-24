بكين تعلن سيطرتها على تفشي كورونا بإجراء 2.4 مليون اختبار خلال 11 يوماً

نجحت الصين على ما يبدو وبحسب ما تعلنه من السيطرة على الموجة الجديدة من وباء كوفيد 19 التي ضربت العاصمة بكين، حيث سخرت مواردها الهائلة بسرعة وقامت بإجراء اختبارات لنحو 2.5 مليون شخص خلال 11 يوماً.

وبعد إصابة نحو 200 شخص في تفش جديد للوباء هذا الشهر في العاصمة، بدأت حدة الإصابات بالتراجع، حيث سجلت الصين الأربعاء 12 حالة فقط، بانخفاض قدره 22 حالة عن اليوم الذي سبقه، في حين سجلت بكين سبع حالات جديدة بانخفاض قدره 13.

الاختبارات التي أجريت بين 12 و22 حزيران/ يونيو شملت ما نسبته 10% من سكان العاصمة البالغ عددهم نحو 20 مليون نسمة، وفقاً لمسؤولين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن معملاً متنقلاً واحداً في منطقة واحدة قادر على إجراء 30 ألف اختبار يومياً.

بدأت السلطات إجراء الفحوص على الأشخاص في أسواق المواد الغذائية والمناطق المحيطة بها، وشمل الجميع من موظفي المطاعم إلى عمال التوصيل في المدينة البالغ عددهم مئة ألف. وقالت الصين أيضًا إنها لجأت إلى بيانات ضخمة لتحديد أشخاص كانوا بالقرب من الأسواق بهدف إخضاعهم للاختبار، دون أن تكشف عن الطريقة.

وجاءت نتائج اختبار الغالبية العظمى سلبية، إلا أن عامل توصيل بقالة جاءت نتائج فحصه إيجابية.