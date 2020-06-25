مسلمون في أستراليا ينتقدون تقارير صحفية عن ظهور بؤرة لكورونا بسبب احتفال بعيد الفطر

زعم تقرير بصحيفة أسترالية أن ظهور ما وصل عدده إلى 14 إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة ملبورن يعود إلى تجمع عائلي عقده مسلمون احتفالاً بعيد الفطر.

وطبقاً لصحيفة "ذا أوستريليان"، قالت إحدى المصابات لموظفي استقبال مستشفى باكينهام إنها التقطت عدوى الفيروس خلال التجمع العائلي الذي عُقد مخالفةً لمنع الحكومة الأسترالية التجمعات الكبيرة آنذاك.

وقالت موظفة أخرى إن المستشفى تلقت معلومة بشأن انتقال العدوى خلال التجمع عبر مكالمة هاتفية من إدارة الصحة العامة وهو ما نفته لاحقاً متحدثة باسم رئيس الوزراء مؤكدة أنه لا يمكن أن يكون قد تم الكشف عن مثل تلك المعلومات عبر اتصالات هاتفية.

وعبرت قيادات من مسلمي أستراليا عن غضبها تجاه التقرير غير المؤكد محذرةً من أن يؤدي إلى خلق موجة من العداء ضد الإسلام والمسلمين في البلاد.

ووصف عادل سلمان، نائب المجلس الإسلامي بولاية فيكتوريا الأسترالية، التقرير بأنه يضع المسلمين في أستراليا في خانة "كبش الفداء" كما "يهمشهم ويشوه سمعتهم دون وجه حق".

وقال سلمان: "إنه يلعب على نفس الوتر الذي يقول إن المسلمين غير جديرين بالثقة، وإنهم ليسوا مثلنا وينتهكون قواعدنا ولا يضعون مصالح أستراليا في قلوبهم... إما أنهم يشكلون تهديداً لأنهم يريدون قتلنا ومهاجمتنا أو يشكلون تهديداً لأنهم ينشرون الفيروس".

وأكد سلمان أن الأغلبية من المسلمين في أستراليا "قامت بتضحيات كبيرة - عن قناعة - للتخلي عن" شعائرهم واحتفالاتهم خلال شهر رمضان وعيد الفطر للحفاظ سلامة المجتمع من انتشار عدوى كوفيد-19.

وسجلت أستراليا 104 حالات وفاة من بين أكثر من 7500 مصاب بالفيروس حتى الآن.