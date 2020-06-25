سفينة "أوشن فايكينغ" تنقذ 50 مهاجراً قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية

أنقذت سفينة "أوشن فايكينغ" نحو 50 مهاجراً كانوا تائهين في البحر على متن قارب خشبي الخميس قبالة شواطئ جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، كما شاهد صحفي في فرانس برس على متن السفينة التابعة لمنظمة "أس أو أس ميديتيرانيه" الإنسانية.

بالإجمال، أحصت المنظمة "51 شخصاً بينهم امرأة وخمسة أطفال". وغالبيتهم باكستانيون، نقلوا إلى سفينة طبية تابعة للمنظمة في ختام عملية جرت على بعد 30 كلم من لامبيدوسا "عند تقاطع مناطق البحث والإنقاذ الإيطالية والمالطية"، وفق المنظمة.

وأضافت "طلبنا لذلك مكاناً آمناً للرسو من جانب سلطات البلدين". واستأنفت "أوشن فايكينغ" عملياتها الإثنين بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

والتزم طاقم السفينة بإجراء فحوص حرارة الجسم للمهاجرين، ووزعوا عليهم كمامات الوقاية، فيما عزل شخص يعاني من درجة حرارة مرتفعة، وفق ما ذكر صحفي في فرانس برس.

وسعى نحو مئة ألف شخص إلى عبور البحر الأبيض المتوسط العام الماضي، وسجّل غرق أكثر من 1200، حسب منظمة الهجرة الدولية.