حجران يغيران حياة عامل مناجم بسيط في تنزانيا ويحملانه لمصاف الأغنياء

ابتسم الحظ لعامل مناجم بسيط من تنزانيا عندما حمله من حالته المادية المتواضعة إلى مصاف الأغنياء بعد عثوره على حجرين كريمين ثمينين. الحجران من نوع "تنزانيت" النادر الذي لا يوجد سوى في شمال تنزانيا، ويتميزان باللونين الأزرق والبنفسجي.

ووفقاً لصحيفة الغاريان البريطانية فإن الحجرين المكتشفين يبلغ وزنهما 15 كيلوغراماً، أحدهما يصل وزنه إلى 9.2 كيلوغراماً في حين يبلغ وزن الثاني 5.1 كيلوغراماً وتبلغ القيمة الإجمالية للحجرين نحو 3.3 مليون دولار.

وقام بنك تنزانيا بمبادلة الحجرين اللذين عثر عليهما سانينيو لايزر بشيك بقيمتهما سُلم له في حدث بث على شاشة التلفزيون الوطني.

وعثر لايزر على الحجرين في أحد المناجم المحاطة بجدار عال لمنع المهربين من العبث فيه. وكانت السلطات قد أنشأت مراكز تجارية في مناطق عدة في كل أنحاء البلاد لبيع الأحجار الكريمة والذهب للحكومة من قبل عمال المناجم ذوي العمل الحر الذين لا يعملون لصالح أي شركة.

ووفقاً للايزر فإن مشاريعه القادمة تتلخص ببناء مدرسة تتيح للأطفال في مجتمعه ومحيطته تلقي التعليم الذي لم يحصل عليه هو شخصياً، كما يريد بناء مركز تسوق.

الحجران هما أكبر الحجارة الكريمة التي تم اكتشافها منذ بداية أنشطة التعدينفي المنطقة، وفقاً لما ذكره متحدث باسم وزارة المناجم التنزانية. وأوضحت الحكومة على "تويتر" أن الحجرين سيعرضان في المتحف الوطني.