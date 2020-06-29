فيديو: ترامب يحذف تغريدة نشرها وفيها أميركي مؤيد له يصرخ "سيادة البيض"

شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد متابعيه على تويتر مقطع الفيديو أعلاه، ثم ما لبث أن حجبه لأسباب لها علاقة بالعنصرية.

والفيديو يصور مواجهة بين عدد من مؤيدي ومعارضي الرئيس، ويظهر فيه رجل يصرخ "سيادة البيض"، وهي عبارة تردّدها المجموعات المنادية بتفوّق العرق الأبيض على غيره من الأعراق.

ونشر مستخدم تويتر هذا الفيديو الذي صوّر كما يبدو في مقرّ خاص بالمتقاعدين في فلوريدا حيث دارت مواجهة كلامية بين مؤيدي ومعارضي ترامب.

ويظهر في الفيديو اعتباراً من الثواني الأولى رجل يقود سيارة غولف صغيرة مزيّنة بلافتات "ترامب 2020" و"أميركا أولا" وهو يواجه صيحات متظاهرين يصفونه بأنّه "عنصري" فيردّ عليهم "سيادة البيض" (وايت باور) مرّتين رافعاً قبضة يده.

وفي الفيديو يرد أحد المتظاهرين على الرجل بالقول "ها هو يقول - سيادة البيض- هل سمعتم ذلك؟".

شكر الرئيس

ونشر ترامب الفيديو مرفقاً برسالة "شكراً لسكان فيليجيز الرائعين"، في إشارة الى هذا المجمّع للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 55 عاماً والذي يستقبل 115 ألف نسمة في شمال فلوريدا.

وبعد ساعات، وفيما بدأ الجدل يحتدم على وسائل التواصل الاجتماعي، قام ترامب بحذف الفيديو على تويتر.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جود دير إنّ "الرئيس ترامب مؤيّد كبير للفيليجيز. لم يسمع الرسالة في هذا الفيديو. ما شاهده هو حماسة كبرى من جانب مؤيّديه".

لكنّ ردود الفعل المنتقدة بشدّة لترامب ما لبثت أن انهالت على الرئيس الجمهوري.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي توم بيريز إنّ ما قام به ترامب "لا يمكن الدفاع عنه".

وأضاف أنّ "الرئيس يحاول أن يتذرّع بالجهل، بيد أنّ اتّساق أفعاله - من شارلوتسفيل إلى ميدان لافاييت - يملأ الفراغ في كلماته".

وكان السناتور الأسود الوحيد في صفوف الجمهوريين تيم سكوت وصف شريط الفيديو صباح الأحد بأنّه "مهين"، مطالباً الرئيس بحذفه.

ويتّهم خصوم ترامب الديمقراطيون الرئيس الجمهوري بأنّه مقرّب من دعاة تفوّق العرق الأبيض الذين صوّتوا له بأغلبيتهم الساحقة في 2016.

وفي آب/أغسطس 2017 أثار ترامب جدلاً حاداً، حتى في أوساط حزبه، حين علّق على الصدامات العنيفة التي دارت يومها في مدينة شارلوتسفيل الصغيرة في ولاية فيرجينيا بين متظاهرين مناهضين للعنصرية وآخرين من النازيين الجدد، بالقول إنّه رأى أشخاصاً طيّبين "من كلا الجانبين".

وفي أيار/مايو الماضي، حين كانت الولايات المتحدة تشهد ذروة الاحتجاجات المطالبة بالقضاء على مظاهر العنصرية ورموزها في البلاد، انتقد ترامب بشدّة محاولة متظاهرين هدم تماثيل لشخصيات من رموز الرقّ أو الكونفدرالية، لا سيّما في ميدان لافاييت، بالقرب من البيت الأبيض.

بدوره قال المرشّح الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية جو بايدن في تغريدة على تويتر إنّ "الرئيس شارك اليوم مقطع فيديو لأشخاص يصرخون - سيادة البيض - وقال عنهم إنهم "رائعون"، تماماً كما فعل بعد شارلوتسفيل".

وأضاف "نحن في معركة من أجل روح الأمة - وقد اختار الرئيس جانباً. ولكن لا تخطئوا: إنّها معركة سننتصر فيها".

وفي بيان منفصل، قال الحزب الديمقراطي "نحتاج إلى رئيس يعالج جراح أمّتنا ويوحّد الشعب الأميركي، وليس إلى رئيس ديماغوجي يحاول تقسيمنا من خلال الخوف والتعصّب".