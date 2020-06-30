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العالم

وباء كوفيد-19: أبرز المستجدات العالمية لحظة بلحظة

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بقلم:  يورونيوز
في مطار فرانكفورت في ألمانيا
في مطار فرانكفورت في ألمانيا   -   حقوق النشر  AP Photo/Michael Probst
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أودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقلّ عن 502,599 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة، حتى وقت متأخر من أمس الإثنثن.

يوم أمس دعت منظمة الصحة العالمية إلى "ترقب الأسوأ" في ظل غياب التضامن الدولي في الأزمة، معلنةً أنها سترسل فريقاً إلى الصين لتحديد مصدر الفيروس.

في الصين دائماً، وافق الجيش الصيني على استخدام لقاح ضد فيروس كورونا ضمن صفوفه، تم تطويره من جانب وحدة الأبحاث التابعة له وإحدى شركات التكنولوجيا الحيوية، وفق ما أعلنت الشركة، بانتظار النتائج طبعاً.

وفي بريطانيا، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنّ أزمة فيروس كورونا المستجد تتطلّب استجابة اقتصادية كبرى أشبه بالخطة التي وضعها الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت لتحفيز الاقتصاد إبان حقبة الكساد الكبير.

بريطانياً أيضاً، أعلنت الحكومة أنّها قرّرت تشديد تدابير الحجر المفروضة على ليستر بعدما سجّلت المدينة الواقعة في وسط إنجلترا زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لتصبح بذلك أول مدينة إنجليزية تخطو خطوة إلى الوراء على طريق التعافي من الوباء.

في القارة الأميركية، سجلّت الولايات المتحدة أكثر من أربعين ألف إصابة جديدة في يوم واحد، فيما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنّ حكومته تستعدّ لموجة ثانية يمكن أن تضرب البلاد في الخريف، داعياً مواطنيه إلى توخّي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة.

06:01

"انتكاسة" في ليستر البريطانية؟ 

منذ مساء الإثنين، أعلنت الحكومة البريطانية مساء الإثنين أنّها قرّرت تشديد تدابير الحجر المفروضة على ليستر بعدما سجّلت المدينة الواقعة في وسط إنجلترا زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس، لتصبح بذلك أول مدينة إنجليزية تخطو خطوة إلى الوراء على طريق التعافي من الوباء.
وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمام مجلس العموم إنّ المتاجر "غير الأساسية" التي أعادت فتح أبوابها في عموم إنجلترا في منتصف حزيران/يونيو الجاري سيعاد إغلاقها في ليستر اعتباراً من الثلاثاء، في حين سيتم إغلاق المدارس اعتباراً من الخميس.
 
05:59

أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتّحدة مساء الإثنين أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز في وقت متأخر أمس. وسجّل العدد الأكبر من الإصابات في جنوب البلاد وغربها، وارتفع العدد الإجمالي للمصابين في الولايات المتّحدة إلى حوالى 2,6 مليون مصاب.
وبسبب التزايد الكبير في أعداد المصابين الجدد بالفيروس في بعض الولايات فقد قرّرت السلطات فيها التمهّل في رفع تدابير الإغلاق التي فرضتها لوقف تفشّي الوباء. في المقابل واصل عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الوباء تراجعه، وقد بلغ مساء الإثنين 355 وفاة.
والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من وباء كوفيد-19 العالمي، سواء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.
 