ما هي الدول التي يستمر فيها انتشار فيروس كورونا بوتيرة سريعة؟

كانت الأشهر الثلاثة الأولى من السنة وحدها كفيلة في تبديل المشهد العالمي، وإدخال دول العالم أجمع في دوامة قد لا تنجح بالخروج منها بسلامة، جراء ظهور وباء كوفيد-19 الذي أسفر خلال هذه المدة عن تسجيل مليون حالة إصابة كانت بمثابة تهديد مرعب للبشرية.

وفي الوقت الذي شرعت فيه دول عدة في فتح أبوابها مجدداً أمام عودة الحياة إلى طبيعتها، وفُتحت البلاد والمطاعم واستؤنفت حركة الطيران، وأعيد فتح المدارس والجامعات والمصانع إضافة إلى المتاحف، سجلت مجدداً أرقام إصابات مرتفعة.

ودفعت المستجدات منظمة الصحة العالمية إلى التحذير مجدداً من مرحلة شديدة الصعوبة يمر فيها العالم. وفي مفارقة تظهر مدى حجم انتشار كورونا مؤخراً، تم تسجيل مليون حالة إصابة جديدة في 6 أيام فقط.

الصين وانتشار الوباء مجددا

كانت الصين بؤرة انتشار الوباء الأولى في العالم، أولى البلدان التي أعلنت قبل أشهر نجاحها في احتواء فيروس كورونا، ليظهر مجددا وبقوة في منتصف حزيران/يونيو في بكين ويجبر السلطات على اتخاذ خطوات فورية تساهم في منع انتشاره كعزل 400 ألف شخص في مقاطعة أنجين في محافظة هوباي شمال البلاد.

الولايات المتحدة

لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة الدول المتضررة جراء فيروس كوفيد-19 سواء على صعيد الوفيات 128.438 أو الإصابات 2.637.180. وبعد أن جسد انخفاض أعداد الوفيات في الفترة الأخيرة فسحة أمل أمام المواطنين ودفع العديد من الولايات الأمريكية إلى بدء رفع القيود المشددة، تم تعليق فك الإغلاق، وإعادة فرض تدابير مشددة وأغلقت الحانات مجددا في لوس أنجلس وست مقاطعات أخرى بعد تسجيل ارتفاع كبير في أعداد المصابين.

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البرازيل

وتتسارع وتيرة انتشار الفيروس القاتل في أمريكا اللاتينية. وتعد البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضررا بعد أمريكا مع عدد إجمالي للمصابين تجاوز مليون و345 ألف حالة معلنة. وتعتبر ريو دي جانيرو من الولايات الأكثر تضررا مع وصول عدد الضحايا فيها لقرابة 9800 شخصا.

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المكسيك

إلى جانب البرازيل، سجلت العديد من دول أمريكا اللاتينية ارتفاعا ملحوظا بأعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد، أبرزها المكسيك حيث بلغ عدد المصابين بالوباء 216.852 حالة. وسجلت خلال الأيام القليلة الماضية أعلى عدد وفيات بلغت ما يفوق 800 حالة وفاة.

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الهند

وبعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، تأتي الهند في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات بفيروس كوفيد_19. وسجلت الهند اليوم الإثنين حوالي 20 ألف حالة إصابة لليوم الثاني على التوالي. وقررت مومباي تمديد إجراءات العزل التام لمدة شهر إضافي. وتعد المدن ذات الكثافة السكانية العالية الأكثر تضررا. وبلغ عدد المصابين في الهند اليوم 549.986 حالة مع 16.504 حالة وفاة.

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إيران

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية اليوم الاثنين تسجيل 162 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وهو أعلى عدد وفيات يسجل منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد في شباط/فبراير. وسجل أعلى عدد وفيات قبل ذلك مطلع نيسان/ابريل، حين أحصيت 158 وفاة خلال يوم واحد في بلد هو الأكثر تضرراً من الوباء في الشرق الأوسط. وتم تسجيل 2.536 حالة إصابة جديدة ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 225.205.

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بريطانيا

حذرت بريطانيا، التي أصبحت أكثر الدول الأوروبية تضررا من أنها قد تضطر لإغلاق مدينة ليستر في انجلترا والبالغ عدد سكانها 340 ألفا بسبب ارتفاع في الحالات نسبته وسائل الإعلام الى انتشار في مصانع انتاج مواد غذائية، في الوقت الذي تتجه فيه حكومة بوريس جونسون لتخفيف القيود اعتبارا من 4 تموز/يوليو مع إعادة فتح المطاعم والحانات وصالونات تصفيف الشعر. وارتفع عدد المصابين في بريطانيا إلى 311.151 مع تسجيل 43.550 وفاة.

روسيا

بالرغم من تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد، إلا أن روسيا لا تزال تحتل المرتبة الثالثة عالميا. وتظهر آخر الإحصائيات تسجيل 641.156 حالة إصابة و 9.166 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في روسيا.

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ونجحت دول أخرى كانت قد عانت الأمرين جراء جائحة كوفيد_19 في تقليل أعداد المصابين بالفيروس القاتل، وأبرزها دول الاتحاد الأوروبي ومنها إيطاليا التي شكلت بؤرة انتشار الوباء الأولى في أوروبا، وفرنسا واليونان، وغيرها من الدول.

على الصعيد العالمي، أودى فيروس كورونا الجديد حتى تاريخ اليوم الإثنين 29 حزيران/يونيو بحياة ما لا يقل عن 501.847 شخصا منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في كانون الأوّل/ديسمبر.