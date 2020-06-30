شاهد: مروحية الإطفاء ترشّ الحرائق دون أن تستثني الطاقم التلفزيوني

أظهرت لقطات بثتها قناة "تي آر تي " التركية رجال الإطفاء وهم يكافحون لإخماد حريق غابات في حي كايسداغي في اسطنبول. وخلال عمليات الإطفاء كانت مراسلة قناة "تي آر تي" تنقل الحدث بشكل مباشر إلى زملائها في استويوهات البث المركزي حيث قام طاقم التصوير بتثبيت الكاميرا على الطائرة المروحية التي كانت تشارك في إخماد النيران والتي أطلقت فجأة المياه لتسقط على الصحفية وعلى الطاقم التلفزيوني، الذي كان يقوم بتغطية عملية إطفاء الحرائق. المراسلة الصحفية تفاجأت، لكنها واصلت التغطية بكلّ مهنية في جوّ من المرح والفكاهة.