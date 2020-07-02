الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن استئناف مباريات الدوري الممتاز يوم 7 أغسطس

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، الخميس، استئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020 بدءاً من تاريخ السابع من آب/أغسطس المقبل.

وأكد مدير المسابقات في الاتحاد، حسام الزناتي، أن المباريات الأولى ستخصص للمباريات المؤجلة، على أن تُجدوَل المباريات الأخرى في وقت لاحق، بحسب ما جاء في بيان نُشر في موقع الاتحاد.

وأضاف الزناتي أن الجدولة ستتم على مرحلتين، الأولى في آب/أغسطس والثاني في أيلول/سبتمبر حتى نهاية المسابقة، وسيتم الكشف عنها بعد إعلان الاتحاد الإفريقي عن مواعيد المباريات المتبقية من بطولتيْ إفريقيا.

وتوقف الدوري المصري في الرابع عشر من آذار/مارس بسبب وباء كوفيد-19.

ويتصدر الأهلي الترتيب (49 نقطة) بفارق كبير عن أقرب منافسيه المقاولون العرب (33 نقطة) ولدى الأهلي مباراة مؤجلة، فيما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 16 مباراة.