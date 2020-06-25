الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يخصص مليار ونصف مليار دولار كمساعدات للاتحادات بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن تخصيص صندوق لمساعدة الاتحادات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي أي حوالي 1.32 مليار يورو في شكل منح وقروض، حسبما أعلن رئيس الاتحاد جاني إنفانتينو.

وقال إنفانتينو، بعد اجتماع للمجلس حدد فيه أن الفيفا ستمارس "رقابة صارمة على استخدام الأموال"، وافق الاتحاد بالإجماع على خطة مساعدة بقيمة 1.5 مليار دولار. وقد تمّ بالفعل الإعلان عن الدفعة المسبقة البالغة 150 مليون دولار أمريكي لمساعدة الاتحادات في أبريل-نيسان الماضي.

وسبق وأن كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو أن الفيفا بصدد دراسة خطة مساعدة مالية لعائلة كرة القدم، وذلك خلال رسالة وجهها الى الاتحادات المنضوية تحت كنف الفيفا بواسطة تقنية الفيديو.

وتهدف الخطة إلى وضع آلية مبنية على حاجات الجهات المستفيدة منها وتطال أكبر عدد من المستفيدين، بما في ذلك كرة القدم النسائية. ويجب أن تعمل الخطة بشكل حديث، فعال وشفاف ما يعني على أسس حوكمة صلبة.

وكان الاتحاد الدولي قد سدد نحو 150 مليون دولار الى الاتحادات الوطنية في أواخر أبريل-نيسان، هي عبارة عن دفعات مستحقة تم تسديدها بشكل مبكر عن العامين 2019 و2020، لمواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأدى تفشي وباء "كوفيد-19" إلى شلل كامل في البطولات الكروية، التي بدأ بعضها يعاود نشاطه تدريجيا، وأدى إلى تأجيل كأس أوروبا 2020 و"كوبا أمريكا" اللتين كانتا مقررتين خلال الصيف الحالي إلى العام المقبل.