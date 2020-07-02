سافر فريق من المختصين المتعاقدين مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى واحدة من أكثر المناطق في كينيا تأثراً بموجة الجراد التي اجتاحت شمال غرب البلاد، والتي تنذر بحدوث مجاعة حقيقية وتهدد بتدمير آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية في هذا البلد الإفريقي الفقير، ما لم يتم السيطرة عليها بسرعة.
وتنقل الفريق بواسطة طائرة هليكوبتر لتفقد المدن التي غزتها أسراب الجراد الصحراوي ووصل إلى مقاطعة توركانا حيث توجد الملايين من هذه الحشرات، إلا أنها كانت بأحجام صغيرة وغير مؤهلة للطيران ما يتيح القضاء عليها من خلال الرش الجوي قبل فوات الآوان.
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