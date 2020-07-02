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الإمارات العربية المتحدة

(فيديو) الإمارات تعيد فتح مساجدها: "بيت الله متنفس الإنسان"

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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داخل مسجد الملك فيصل في الإمارات
داخل مسجد الملك فيصل في الإمارات   -   حقوق النشر  KARIM SAHIB/AFP or licensors
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تمكن المصلون في الشارقة الإماراتية من العودة للصلاة في مسجد الملك فيصل بعد شهور من الإغلاق القسري نتجية وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 315 شخصاً وأصيب به نحو 49 ألف.

والتزم المصلون، كما يبدو في الفيديو أعلاه، بقواعد التباعد الاجتماعي، كما أنهم وضعوا الكمامات.

وأعادت الشارقة وغيرها من الإمارات فتح المساجد، وقال محمد خريبش أحد إئمة المسجد لوكالة فرانس برس "نعيد افتتاح المساجد تدريجياً وسنراقب التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الإمارة".

بدوره قال عبد المنعم، وهو أحد المصلين الذين أدوا صلاة الأربعاء، أن "المرء يشعر كأنه في بيته، يحن إلى بيته" مضيفاً أن "بيت الله هو المتنفس للإنسان" من زحمة الدنيا.