إزالة خانة الجنس من بطاقات الهوية في هولندا

اعلنت وزيرة التربية والثقافة والعلوم في هولندا إنغريد فان إنغلسهوفن توجها لإزالة خانة الجنس من بطاقات الهوية المخصصة للهولنديين خلال السنوات المقبلة، معتبرة أن هذه المعلومة "بلا جدوى".

وكشفت الوزيرة في رسالة موجهة للبرلمان اطلعت عليها وكالة فرانس برس السبت عن توجه لإلغاء هذه الخانة من بطاقات الهوية "اعتبارا من 2024-2025".

وتحدثت فان إنغلسهوفن عن رغبة السلطات في "الحد قدر الإمكان من ذكر خانة الجنس" واصفة هذه المعلومة بأنها "غير مجدية". إلا أن هذه المعلومة ستبقى مذكورة على جوازات السفر بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.

ولفتت الوزيرة إلى أن "هولندا لن تكون أول بلد عضو (في الاتحاد) لا تتضمن بطاقات الهوية الصادرة فيه خانة الجنس، إذ إن بطاقة الهوية الألمانية لا تلحظ ذلك".

وأشادت منظمات مدافعة عن حقوق المثليين وأفراد الأقليات الجنسية الأخرى بهذا القرار، معتبرة أنه "نبأ ممتاز للأشخاص الذين يواجهون يوما بعد آخر مشكلات مع هذه الخانة المخصصة للجنس على بطاقة الهوية".