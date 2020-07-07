شاهد: سكان تكساس يرفضون ارتداء الأقنعة الواقية من فيروس كورونا

في وقت تسجل فيه الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا قياسيا في انتشار فيروس كورونا المستجد، يرفض سكان ولاية تكساس، ارتداء الأقنعة الواقية والالتزام بإجراءات السلطات الصحية وبقوانين التباعد الاجتماعي للحد من استشراء الوباء القاتل.

وفي تصريح لإذاعة "سكاي نيوز" البريطانية، قال عدد من سكان الولاية التي تعد من الأكثر تضررا في البلاد، أثناء تواجدهم في حلبة مصارعة لحضور مسابقة الثيران، أن سبب رفضهم لارتداء الكمامة مفاده مسألة تتعلق بالحرية والحقوق الشخصية.

وأطلق بيتر هوتز، الباحث في جامعة بايلور الأمريكية للطب في الأيام الأخيرة الماضية وعقب الاحتفالات التي تم تنظيمها في البلاد بمناسبة عيد الاستقلال، سلسلة تحذيرات من احتمال ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا. وأكد أن أعداد المصابين في الولاية الجنوبية قد يرتفع بشكل كبير.

وقال الخبير الأمريكي "هذه هي البداية، سيتضاعف العدد في الأسبوعين القادمين ثم يتضاعف مجددا في الأسبوع اللاحق".

وسجلت ولاية تكساس أكثر من 200.900 حالة إصابة بوباء كوفيد_19 وأكثر من 2500 حالة وفاة.

ولا تزال الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا من حيث عدد الوفيات (129.947) والإصابات (2.888.729).