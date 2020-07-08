ترامب يعارض تصريحات كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه لا يتفق مع تقييم كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطوني فاوتشي بشأن الوضع الخطير الذي تواجهه البلاد في وقت يتواصل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية فاوتشي في تصريحات تم بثها مباشرة على فيسبوك وتويتر الاثنين إن "الوضع الحالي غير جيد حقا".

وتابع "لانزال غارقين في الموجة الأولى" من الإصابات بكوفيد-19.

لكن ترامب أكد في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء عدم اتفاقه مع فاوتشي، الشخصية الأبرز في فريق العمل التابع للبيت الأبيض لمكافحة الوباء.

وقال الرئيس في مقابلة تلفزيونية "أعتقد أننا في موقع جيد. لا أتفق معه".

وتابع "قال الدكتور فاوتشي لا تضعوا الكمامات، والآن يقول ضعوها"، مضيفا أن الخبير الصحي "قال أمورا عديدة" اعتبرها ترامب نصائح سيئة.

وأضاف ترامب "قمنا بعمل جيد... أعتقد أننا سنكون في وضع جيد للغاية" في غضون بضعة أسابيع.

ويذكر أن الوباء أودى بأكثر من 130 ألف شخص في الولايات المتحدة، في حصيلة تعد الأعلى في العالم حتى الآن بناء على الأرقام المطلقة، ويرتفع حاليا عدد الإصابات في جنوب وغرب البلاد بعدما بدأ المسؤولون في الولايات والمدن تخفيف القيود.

وقلل ترامب مرارا من أهمية أعداد الإصابات المتزايدة، مشيرا إلى أنها نتيجة زيادة الفحوصات.

وتجري الولايات المتحدة حاليا فحوصات لنحو 600 ألف شخص يوميا، وفق "مشروع تتبع كوفيد" الذي يديره متطوعون في البلاد، لكنها غير كافية بالنسبة لخبراء الصحة نظرا للعدد الكبير من الإصابات المؤكدة التي يتم اكتشافها.

وقال مسؤولون فدراليون الثلاثاء إنهم سيوفّرون فحوصات مجانية لمرضى كوفيد-19 للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض لاحتواء تفشي الفيروس في ثلاث بؤر في الجنوب.