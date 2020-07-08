أوبر تطلق خدمات توصيل مشتريات من متاجر بقالة في كندا وأمريكا اللاتينية

كشفت مجموعة "أوبر" عن خطط للبدء بنشاط تسليم المشتريات عبر شركة "كورنرشوب "التي اشترتها قبل فترة قصيرة. وستنطلق هذه الخدمة بداية في مدن كندية وأمريكية لاتينية خلال الأسبوع الحالي على أن تبدأ في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الراهن.

وتبرز هذه الخطوة جهود "أوبر" لتنويع خدماتها بعيدا عن نشاطها الأساسي المتمثل بسيارات نقل الركاب الذي تلقى ضربة في الصميم جراء جائحة كوفيد-19 العالمية.

وقالت "اوبر" إن المستخدمين في "مدن أمريكية لاتينية وكندية" سيتمكنون من طلب مشترياتهم من متاجر البقالة عبر "تطبيقات "أوبر" و"أوبر إيتس". وتشمل الخدمة الجديدة شركة "كورنرشوب" ومقرها في تشيلي التي أعلنت "أوبر" شراءها العام الماضي على أن تنجز الصفقة في العام المقبل بحسب "أوبر".

ولم تحدد أوبر المدن التي تتوافر فيها هذه الخدمة إلا أن "كورنرشوب" لها عمليات في مدن برازيلية وتشيلية وكولومبية وبيروفية وكندية.

وقال أوسكار هيرتونسون مؤسس "كومرنرشوب"، "أطلقنا كورنرشوب قبل خمس سنوات بالتحديد ومن الصعب تصور طريقة أفضل للاحتفال بهذه الذكرى من التعاون مع أفضل منصة متاحة الآن. أوبر هي الشريك المثالي لنقل المشتريات من شركائنا التجار بالضغط على زر في القارة الأمريكية".

وتوفر "أوبر" خدمات توصيل مشتريات في أكثر من 30 دولة من خلال "أوبر إيتس" وقد سجلت ارتفاعا بنسبة 176 بالمئة في طلبيات شراء الحاجيات من متاجر بقالة منذ شباط/فبراير.

وأتى الإعلان غداة كشف "أوبر" عن صفقة لشراء شركة "بوستمايتس" الأمريكية لخدمات التوصيل بسعر 2,65 مليار لتوسيع خدمات التوصيل في الولايات المتحدة.