المحكمة الأوروبية: يوتيوب غير ملزم بالكشف عن هويتك لصاحب الملكية إذا قمت بتحميل غير قانوني

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بأن منصات الإنترنت لا يتعين عليها الكشف عن البيانات الشخصية الكاملة بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف أو عناوين بروتوكول الإنترنت ، الآي بي الخاصة بالمستخدمين الذين يقومون بتحميل الأفلام ومواد حقوق النشر بشكل غير قانوني.

بصيغة أخرى أثناء التحميل غير القانوني لفيلم على يوتيوب مثلا لا يمكن لصاحب الحقوق الخاصة بالفيلم المطالبة بعنوان البريد الإلكتروني للمستخدم المعني أو عنوان الآي بي الخاص به أو رقم هاتفه.

جاء القرار بناء على دعوى رفعها موزع أفلام ألماني بعد أن تم تحميل فيلمي "Parker" و "Scary Movie 5" على يوتيوب دون الحصول على حقوق من جانبه.

رفضت "يوتيوب" و "غوغل" تقديم عناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين الذي قاموا بتحميل الفيلمين وأرقام هواتفهم بالإضافة إلى عناوين الآي بي التي استخدموها.

وفي بداية الدعوى التي رفعت خلال 2013 -2014 بعد أن تم تحميل الفيلمين لآلاف ف المرات من قبل ثلاثة مستخدمين دون موافقة صاحب الحقوق الملكية الحصرية في ألمانيا ، أحالت محكمة العدل الفيدرالية الألمانية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية القضية للفصل في حيثياتها. محكمة العدل الأوروبية قالت في قرار منطوق الحكم الصادر اليوم إن منصات الإنترنت مثل يوتيوب يمكن ان تزود صاحب الحق الأساسي للمواد التي جرى تحميلها من خلال تقديم العنوان البريدي للمستخدم فقط بموجب القواعد الأوروبية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

وقال منطوق الحكم الصادر عن المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها "عندما يتم تحميل فيلم بشكل غير قانوني على منصة الإنترنت ، مثل "يوتيوب" يجوز لصاحب الحقوق بموجب التوجيه الخاص بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ، أن يطلب من المشغّل تزويده بالعنوان البريدي للمستخدم المعني فقط ، وليس عنوان البريد الإلكتروني أو عنوان الآي بي أو رقم الهاتف".