المغرب يمدد الطوارئ الصحية شهرا إضافيا لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة المغربية الخميس تمديد العمل بحال الطوارئ الصحية لشهر إضافي في سياق سعيها إلى مواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

وتمثل حال الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة منذ آذار/مارس، إطارا قانونيا لاتخاذ إجراءات استثنائية للتصدي لانتشار كوفيد-19، كان أبرزها فرض إغلاق صحي وتقييد التنقلات إلا في حالات استثنائية.

لكن السلطات خففت الإغلاق الصحي مطلع حزيران/يونيو، في تدابير تسارعت في 25 من الشهر نفسه.

وأعلنت الحكومة في بيان الخميس "تمديد (...) الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة" تفشي الفيروس، وذلك لغاية 10 آب/اغسطس المقبل.

وتراهن الحكومة على "توسيع التحاليل المخبرية إلى أقصى درجة ممكنة داخل القطاعات الإنتاجية"، وفق ما أوضح وزير الصحة خالد آيت الطالبلا هذا الأسبوع.

وفي المقابل، يستمر فرض وضع الكمامات الواقية تحت طائلة عقوبات للمخالفين.

وأتاح تخفيف إجراءات الإغلاق إعادة فتح المقاهي والمطاعم والفنادق وصالات الألعاب الرياضية وكذلك استئناف السياحة الداخلية والتنقّل بين المدن، على أن يعاد فتح المساجد ابتداء من الأسبوع المقبل تبعا للحالات الوبائية محليا.

ويستمر حظر التجمعات والأعراس والجنائز.

ويعاد الأسبوع المقبل أيضا فتح الحدود أمام المواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب للعودة إلى المملكة مع إمكانية مغادرتها جوا وبحرا. في حين لم يعلن بعد عن موعد فتح الحدود لعموم المسافرين والسياح الأجانب.

ولا تزال ستّ مدن خاضعة للقيود بسبب ظهور بؤر للفيروس "في أماكن عمل" لا سيّما في مزارع الفراولة الواقعة في غرب البلاد.

وفاق عدد المصابين بالوباء في المملكة حتى الأربعاء 15 ألفا توفي منهم 242.