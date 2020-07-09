القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نقلته وزارة الصحة الفلسطينية، دون أن يكون هناك توضيح فوري بشأن الظروف التي قتل فيها الرجل.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إلى أن الشاب إبراهيم مصطفى أبو يعقوب البالغ من العمر 29 سنة، أصيب برصاصة على مستوى الرقبة، في قرية كفل حارس الواقعة جنوب نابلس في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.

من جانبها أشارت القوات الإسرائيلية لوكالة فرانس برس إلى أن شخصين رميا زجاجات حارقة باتجاه الجنود الإسرائيليين، الذين ردوا بإطلاق النار. وقال المتحدث باسم القوات الإسرائيلية إن الحادث وقع في ضواحي نابلس، دون أن يشير إلى حالة الوفاة.