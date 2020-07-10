فيروس كورونا المستجد: آخر المستجدات لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 577 ألف شخص حول العالم بينما ارتفعت حصيلة الإصابات به إلى أكثر من 12 مليوناً و390 ألف شخص.

وسجّلت الولايات المتّحدة أكثر من 65,500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19. أعلنت الحكومة المغربية تمديد العمل بحال الطوارئ الصحية لشهر إضافي في سياق سعيها إلى مواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

وحذّرت الأمم المتحدة بأنّ جائحة كوفيد-19 قد تدفع 45 مليوناً من سكّان أميركا اللاتينية والكاريبي من المصنّفين حالياً في طبقات اجتماعية متوسطة، إلى خط الفقر. أجبر وباء كوفيد-19 الذي يتسارع انتشاره في العالم وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.