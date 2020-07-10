شاهد: وضع قناع على وجه تمثال عملاق للرئيس المكسيكي الأسبق للتوعية بمخاطر كورونا

تمت تغطية وجه الرئيس المكسيكي الأسبق أدولفو لوبيز ماتيوس بقناع، وذلك في الحرم الجامعي لولاية مكسيكو بهدف التوعية بمخاطر وباء كوفيد-19، الذي هلك بسببه أكثر من 32 ألف شخص. وقد سجلت البلاد حوالي 7 آلاف إصابة جديدة بالفيروس قبل يوم أمس الأربعاء، وهو ما يمثل رقما قياسيا جديدا وفق وزارة الصحة المكسيكية. ويؤكد مسؤولون مكسيكيون أنه تجري السيطرة على الوباء في البلاد، وأن توسع انتشار الفيروس يتباطأ. وكانت المكسيك بدأت بإعادة فتح اقتصادي تدريجي لبعض القطاعات والشركات، التي تحمل دائما مخاطر ظهور حاات جديدة. ويبلغ عدد السكان في المكسيك 127 مليون نسمة، وهي خامس دولة تشهد أكبر عدد من الوفيات في العالم بسبب الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا.
No Comment المزيد من
شاهد: البندقية تختبر "موس" لحماية المدينة من الفيضانات
شاهد: لاعبون أمريكيون لكرة القدم يشجعون المساواة العرقية بمقابض الأيدي وطي الركب
شاهد: رسوم على الرمال البريطانية من أجل توعية الناس بأهمية التباعد الاجتماعي
شاهد: أضرار مادية كبيرة جراء الفيضانات في اليابان وفرق الإغاثة تكافح للوصول إلى آلاف العالقين
شاهد: لافتة ضخمة فوق كاتدرائية نوتردام عن المناخ وعمل الحكومة الفرنسية
شاهد: شاب تركي يحلق في السماء جالسا على أريكة وهو يشاهد التلفزيون
شاهد: كلب يضمن توصيل السلع إلى الزبائن خلال جائحة كوفيد بمدينة ميديلين الكولومبية
شاهد: صينيون يتحدون الفيضانات في إقليم شونغ يانغ الصيني ويمدون يد العون إلى الطلبة
شاهد: تغطية واجهة الأوبرا في باريس بصور أفراد طواقم طبية تقديرا لمكافحتهم كورونا
شاهد: رصد لحيتان العنبر تسبح في مياه صقلية جنوب إيطاليا
شاهد: أوبرا "لاسكالا" الإيطالية تستقبل زوارها بعد 4 أشهر من الإغلاق
شاهد: مظاهرة بفساتين الزفاف ضد تشديد القيود على الحفلات في إيطاليا
شاهد: اشتباكات بمظاهرات تستنكر عنف الشرطة في كينيا
شاهد: ثلج زهري يغطي أجزاء من نهر بريسينا الإيطالي
شاهد: مئات الطائرات المسيرة تضيء سماء سيول وتنشر رسائل توعوية لمكافحة كورونا
شاهد: مهرجان "لاغاسيلي" الفرنسي للصور الفوتوغرافية يسلط الضوء على أمريكا اللاتينية
شاهد: أول قداس في ريو دي جانيرو منذ فرض إجراءات الإحتواء بسبب كورونا
شاهد: لمنع تفشي كورونا ... عشاق فان غوخ يشاهدون أعماله من سيارتهم في متحف تورنتو
شاهد: سكان يستغيثون ومنازل مدمرة وسيارة مقلوبة بسبب فيضانات وانزلاقات التربة باليابان
شاهد: عشاق سباق الخيول يتوافدون بأحلى أزيائهم على مساحات مخصصة للمتفرجين في لندن