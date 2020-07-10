شاهد: وضع قناع على وجه تمثال عملاق للرئيس المكسيكي الأسبق للتوعية بمخاطر كورونا

تمت تغطية وجه الرئيس المكسيكي الأسبق أدولفو لوبيز ماتيوس بقناع، وذلك في الحرم الجامعي لولاية مكسيكو بهدف التوعية بمخاطر وباء كوفيد-19، الذي هلك بسببه أكثر من 32 ألف شخص. وقد سجلت البلاد حوالي 7 آلاف إصابة جديدة بالفيروس قبل يوم أمس الأربعاء، وهو ما يمثل رقما قياسيا جديدا وفق وزارة الصحة المكسيكية. ويؤكد مسؤولون مكسيكيون أنه تجري السيطرة على الوباء في البلاد، وأن توسع انتشار الفيروس يتباطأ. وكانت المكسيك بدأت بإعادة فتح اقتصادي تدريجي لبعض القطاعات والشركات، التي تحمل دائما مخاطر ظهور حاات جديدة. ويبلغ عدد السكان في المكسيك 127 مليون نسمة، وهي خامس دولة تشهد أكبر عدد من الوفيات في العالم بسبب الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا.