شاهد: زوجة ويل سميث تعترف بخيانتها له مع المغني أوغست ألسينا

اعترفت الممثلة الأمريكية جيدا بينكت سميث لزوجها الممثل العالمي ويل سميث بإقامتها علاقة عاطفية مع مغني موسيقى الراب أوغست ألسينا.

وخلال حديث لها مع زوجها ببرنامجها "Red Table Talk" الحواري الذي يذاع على موقع فيسبوك، تحدثت بينكت سميث عن فترة انفصلت فيها عن زوجها منذ عدة سنوات قبل أن يعودا ليستمر زواجهما حتى الآن.

وقالت بينكيت سميث لزوجها: "كنا قد انتهينا (أنا وأنت). ومع مضي الوقت، دخلت في نوع مختلف من التشابك مع أوغست". وأضافت: "كنت أعاني الكثير من الألم وكنت مكسورة".

ورد ويل سميث ضاحكاً ومطالباً بالمزيد من التوضيح في الوقت ذاته بالقول: "تشابك؟ (تعنين) علاقة عاطفية"، لترد عليه زوجته بالإيجاب.

ويأتي الحديث العلني لرغبة ويل وجيدا دحض ما قاله أوغست مؤخراً عن أن علاقته العاطفية معها كانت بعلم وبإذن من زوجها ويل.

وقالت جيدا: "الشخص الوحيد الذي يمكنه إعطاء الإذن (لي) في موقف كهذا هو أنا". وأضاف ويل أنه خلال تلك الفترة كان قد اتفق معها على الانفصال "ومحاولة إيجاد طريق آخر للسعادة" بعيداً عن بعضهما البعض.

وأكد جيدا وويل أنهما كانا في حالة الانفصال تلك بلا أي أمل للعودة سوياً خلال الفترة التي أقامت فيها علاقتها العاطفية مع أوغست منذ حوالي أربعة أعوام ونصف.