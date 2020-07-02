القضاء الأسترالي يثبّت تعويضا قياسيا بقيمة 2.9 مليون دولار للممثل جيفري راش

ثبّت القضاء الأسترالي الخميس قرارا يطلب من صحيفة "ديلي تلغراف "الشعبية في سيدني دفع مبلغ قياسي للممثل جيفري راش قدره 2.9 مليون دولار أسترالي (مليونا دولار أمريكي) في قضية تشهير.

وتعود ملكية الصحيفة إلى مجموعة "نيوز كوربس" لروبيرت موردوك. وكانت نشرت في العام 2017 على صفحتها الأولى مقالا ذكرت فيه أن فرقة "سيدني ثياتر كومباني" تلقت رسالة من الممثلة إيرين جين نورفيل تتهم فيها راش بملامسات غير مناسبة خلال عرض لمسرحية "كينغ لير".

إلا أن أحد قضاة سيدني اعتبر في نيسان/أبريل 2019 أن الصحيفة نشرت "مقالا متهورا وغير مسؤول يعتمد الإثارة".

ورأى القاضي مايكل ويغني، أن المقال يقود القراء إلى اعتبار الممثل "منحرفا" استنادا إلى معلومات غير مؤكدة.

وبعد ذلك حصل جيفري راش الذي نال العام 1997 أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلمه "شاين"، على حكم قضائي يأمر "ديلي تلغراف" بدفع تعويض قدره 2.9 مليون دولار أسترالي يأخذ في الاعتبار الربح الفائت الذي تكبده الممثل جراء هذه القضية.

وذكرت صحيفة "ذي إيدج"، أن هذا المبلغ هو التعويض الأكبر الذي يحصل عليه فرد في أستراليا.

واستأنفت الصحيفة القرار القضائي، آملة بمحاكمة جديدة لكن ذلك لم يحصل استنادا إلى قرار الخميس.