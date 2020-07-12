أظهرت نتائج اختبار فيروس كورونا للنجم البوليوودي أميتاب باتشان (77 عاماً) بأنه مصاب بالوباء وأدخل السبت إلى أحد مستشفيات بومباي مع ابنه أبهيشيك الذي تبيّن أنه مصاب أيضا.

وقال باتشان لمتابعيه البالغ عددهم 43 ألف شخص على تويتر "لقد أثبتت إصابتي بالفيروس وأدخلت إلى المستشفى".

وأضاف "أطلب من كل الذين التقوا بي في الأيام العشرة الماضية أن يخضعوا للاختبار!".

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020

وأوضح ابنه أبهيشيك أنهما "أدخلا المستشفى بسبب أعراض خفيفة".

Earlier today both my father and I tested positive for COVID 19. Both of us having mild symptoms have been admitted to hospital. We have informed all the required authorities and our family and staff are all being tested. I request all to stay calm and not panic. Thank you. 🙏🏽 — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) July 11, 2020

يعشق الملايين من الهنود أميتاب باتشان ويتابعونه باستمرار. وكل عام في 11 تشرين الأول/أكتوبر، يتجمع محبوه أمام منزله في بومباي لمناسبة عيد ميلاده.

وأصبح هذا الممثل الملقب "بيغ بي"، شهيراً في أوائل السبعينات عندما بدأ التمثيل في أفلام ضخمة مثل "زنجير" و"شولاي".

وبعد نصف قرن تقريباً، ما زال موجوداً على الساحة الفنية يشارك في أفلام ويحقق نجاحات كبيرة.

أما ابنه ابهيشيك باتشان (44 عاماً)، فهو أيضاً ممثل ومنتج ناجح وهو زوج ملكة جمال العالم السابقة أيشواريا راي التي أصبحت أيضاً نجمة في السينما الهندية.

وتعد الهند ثالث الدول من حيث عدد الإصابات إذ سجلت 820916 إصابة بفيروس كورونا المستجد أدت إلى 22193 وفاة.