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العالم

فيروس كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة

محادثة
بقلم:  يورونيوز
فيروس كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة
حقوق النشر  أ ب
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أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 567,734 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 19,00 ت غ السبت. وسُجّلت رسميّاً أكثر من 12,847,288 إصابة في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشّيه، تعافى منهم 6,706,700 شخص على الأقلّ.

والولايات المتّحدة التي سُجّلت فيها أوّل وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرّراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 134,430 وفاة من أصل 3,215,861 إصابة. وشُفي ما لا يقلّ عن 983,185 شخصاً. بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرّراً بالوباء هي البرازيل حيث سُجّلت 70,398 وفاة من أصل 1,800,827 إصابة، تليها المملكة المتّحدة بتسجيلها 44,798 وفاة (288,953 إصابة)، وإيطاليا مع 34,945 وفاة (242,827 إصابة) والمكسيك مع 34,191 وفاة (289,174 إصابة).

وبلجيكا هي البلد الذي سجّل أكبر عدد من الوفيات قياساً بعدد السكان مع 84 وفاة لكلّ مئة ألف شخص، تليها المملكة المتحدة (66 وفاة)، وإسبانيا (61 وفاة)، وإيطاليا (58 وفاة) والسويد (55 وفاة).

10:06

فرنسا 

طالب 14 طبيبا فرنسيا معروفا "بوضع الكمامات بشكل إلزامي في كل الأماكن العامة المغلقة" في فرنسا لتجنب تسجيل ارتفاع جديد في إصابات بكوفيد-19 مع التراخي في احترام إجراءات الوقاية.
وقال الأطباء في مقال نشرته صحيفة "لو باريزيان-اوجوردوي" الفرنسية "سيكون من المؤسف جدا عدم استخدام هذه الوسائل الفعالة التي هي في متناول الجميع" للحد من انتشار الوباء وهي "وضع الكمامة بشكل إلزامي في الأماكن العامة المغلقة والتباعد الجسدي قدر الامكان وغسل اليدين".
وفي وقت أظهرت فيه دراسات أجرتها هيئة الصحة العامة في فرنسا تراجعا في احترام الإجراءات الوقائية منذ أسابيع قليلة، حذر هؤلاء الأطباء من  أن "إغراءات العودة إلى الحياة الطبيعية كبيرة ومفهومة لنا جميعا لننسى الفيروس والتمتع بالصيف والشاطئ وتمضية الأمسيات مع الأصدقاء  لكن الفيروس في المقابل لا ينسانا".
 
09:41

أمريكا اللاتينية 

وفي أميركا اللاتينية، تعتبر البرازيل الأكثر تضرراً من الوباء حيث سُجّلت 71469 وفاة من أصل مليون و398 ألفا و850 إصابة.
وفي تشيلي، بلغ عدد الوفيات 11272 وفقا للبيانات التي نشرتها السبت وزارة الصحة.
وسجلت البيرو 322710 إصابة و11682 وفاة وفق أرقام وزارة الصحة. وتجاوزت كولومبيا السبت رسميا عتبة خمسة آلاف وفاة.
أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 561 ألفا و551 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر وأصاب حوالى 12,6 مليون.

 
08:26

الهند 

أظهرت نتائج اختبار فيروس كورونا للنجم البوليوودي أميتاب باتشان (77 عاما) بأنه مصاب بالوباء وأدخل السبت إلى أحد مستشفيات بومباي مع ابنه ابهيشيك الذي تبيّن أنه مصاب أيضا.
وقال باتشان لمتابعيه البالغ عددهم 43 ألف شخص على تويتر "لقد أثبتت إصابتي بالفيروس وأدخلت إلى المستشفى".
وأضاف "أطلب من كل الذين التقوا بي في الأيام العشرة الماضية أن يخضعوا للاختبار!".
وأوضح ابنه أبهيشيك أنهما "أدخلا المستشفى بسبب أعراض خفيفة".
يعشق الملايين من الهنود أميتاب باتشان ويتابعونه باستمرار. وكل عام في 11تشرين الاول/أكتوبر، يتجمع محبوه أمام منزله في بومباي لمناسبة عيد ميلاده.
07:48

الولايات المتحدة الأمريكية

سجّلت الولايات المتّحدة السبت 66,528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، وهو ما يمثّل رقمًا قياسيًا جديدًا، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19. وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرّرًا بالوباء ارتفع إلى 3,242,073 شخصًا، بينما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 134,729. وتجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة 60 ألفًا لليوم الخامس على التوالي في الولايات المتحدة، حيث أصبح الوباء خارج السيطرة في العديد من الولايات. ووضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قناعاً للمرة الأولى في مكان عام السبت خلال زيارته مركزاً طبياً، من أجل أن يكون مثالا في مجال الصحة العامة مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة.
 
07:48

إسرائيل

تدفق آلاف الإسرائيليين الى ساحة رابين السبت احتجاجاً على كيفية تعامل الحكومة مع التداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19. ونشرت الشرطة الإسرائيلية نحو 300 شرطياً في الساحة التي تعدّ وجهة تقليدية للمتظاهرين، بهدف الحفاظ على الأمن ومراقبة قواعد التباعد الاجتماعي، وفق الشرطة. ووضع العديد من المشاركين أقنعة واقية، لكن معظمهم بدوا غير ملتزمين بمسافة المترين بين شخص وآخر. ونظم الاحتجاج العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال الصغيرة اضافة الى مجموعات تعمل في مجال الفن وذلك للتعبير عن غضبهم من الاغلاق جراء فيروس كورونا الذي أطاح بمصادر  دخلهم. وفرضت إسرائيل إغلاقا واسعا منذ منتصف آذار/مارس، وسمحت فقط للموظفين والعاملين في القطاعات الحيوية بالتوجه الى أعمالهم وحظرت التجمعات العامة. كما أغلقت الحكومة أماكن الترفيه، ما ألحق أضراراً كبيرة بهذا القطاع. وفي مواجهة الضغط الشعبي والاقتصادي، خففت الحكومة إجراءات الإغلاق في نهاية أيار/مايو. لكن مع تزايد أعداد الإصابات، تم تشديد الاجراءات مرة  أخرى بما في ذلك إغلاق النوادي والحانات وصالات الرياضة والمسابح العامة. وأعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية الجمعة أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في 24 ساعة، مع تسجيل نحو 1500 إصابة جديدة. وبلغ اجمالي الاصابات في اسرائيل التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة أكثر من 36 ألف اصابة، لكن لم يتم نشر أي حصيلة السبت.
 

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