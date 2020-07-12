شاهد: فرنسيات يخرجن في احتجاجات ضدّ تعيين وزير الداخلية ووزير العدل

تظاهرت ناشطات معنيات بحقوق النساء في باريس ومدن فرنسة أخرى، الأول من أمس، الجمعة، ضدّ تعيين وزير الداخلية الجديد، المتهم بالاغتصاب، ووزير العدل الذي "قلل من شأن" الحركة العالمية "مي تو" (أنا أيضاً). وأقيمت مظاهرات في مدينة ديجون (شرق) حيث التقى رئيس الوزراء جان كاستكس ووزير الداخلية جيرالد دارمانين بقادة في جهاز الشرطة. في باريس، غنت المتظاهرات نيشد "مغتصب في طريقك" الذي اشتهرت بتأديته النساء في تشيلي والذي تحول لاحقاً نشيداً مناهضاً للعنف ضدّ النساء...