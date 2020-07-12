شاهد: ترامب يضع قناعاً للمرّة الأولى منذ بدء أزمة فيروس كورونا

وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قناعاً للمرة الأولى في مكان عام السبت خلال زيارته مركزاً طبياً، مذعنا للضغوط كي يكون مثالاً في مجال الصحة العامة مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة.

وسار ترامب داخل أروقة مستشفى والتر ريد العسكري خارج واشنطن وعلى وجهه قناع أسود اللون قبل لقائه جنوداً قدامى مصابين، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.

وكان ترامب قد صرح قبل الزيارة عند مغادرته البيت الابيض "أعتقد ان وضع قناع أمر عظيم. أنا لم أكن يوماً أبدا ضد الاقنعة، لكني أعتقد بأن لها مكاناً وزماناً مناسبين".

وذكرت تقارير إعلامية هذا الأسبوع أن مساعدي ترامب توسلوا إليه كي يوافق على وضع قناع في الأماكن العامة وأن يسمح للصحافيين بتصويره، مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الولايات وتخلف الرئيس عن المرشح الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

ويستمر ترامب بالدفاع عن تعامل إدارته مع هذا الوباء على الرغم من أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً من حيث الإصابات في العالم.