اليونان تخطّط لإعادة فرض إجراءات صحية صارمة.. ماذا عن السياحة؟

قالت السلطات اليونانية إنها تسعى لفرض حظر على إقامة معارض الكنائس التي تقام سنوياً وتشديد الفحوصات الخاصة بكوفيد-19 بعد زيادة في حالات الإصابة بالفيروس التاجي خلال الأسابيع الأخيرة بالإضافة إلى زيادة استشراء الوباء في بعض دول البلقان المجاورة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة ستيليوس بيتاس إن اجتماع اللجنة العلمية في وقت لاحق من يوم الاثنين سيدرس طلب الحكومة لفرض تعليق لمدة أسبوعين يتعلق بإقامة معارض الكنائس التي تحظى بشعبية في فصل الصيف والتي أصبحت تشكل مصدر قلق لمسؤولي الصحة العامة في البلاد.

فحوصات مكثفة على الحدود اليونانية- البلغارية

تسري الفحوصات الصحية المكثفة أيضًا ابتداء من يوم الأربعاء على الحدود اليونانية- البلغارية، عند نقطة عبور مفتوحة للسفر غير الضروري، حيث سيضطر جميع المسافرين القادمين إلى حمل شهادة صحية تفيد أنهم غير حاملين لفيروس كورونا وتقول السلطات اليونانية إن الشهادة الآنفة الذكر ينبغي أن تكون محررة باللغة الإنجليزية وصادرة قبل 72 ساعة من موعد سفر الشخص المعني.

اليونان تعيد فتح مطاراتها على أمل إنعاش قطاع السياحة المتعثر

وعلى الرغم من القيود، قالت ستيليوس بيتاس "إن اليونان تمضي قدمًا في خططها لفتح الرحلات الجوية من المملكة المتحدة اعتبارًا من يوم الأربعاء، وتفكر في رفع القيود عن الولايات المتحدة من خلال اتخاذ قرار في وقت لاحق من هذا الشهر".

ومنتصف الشهر الماضي وبعد ثلاثة أشهر من العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، أعادت أثينا فتح مطاراتها الرئيسية أمام الرحلات الدولية على أمل إنعاش قطاع السياحة الذي يوظف حوالي 700 ألف شخص ويمثل حوالي 20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لليونان.

ومن المقرر أن تستأنف الرحلات الآتية من بريطانيا، أحد أكثر أسواق السفر المربحة، في 15 تموز/يوليو على أقرب تقدير وذلك تماشياً مع توصيات الاتحاد الأوروبي. والأمر نفسه ينطبق على الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والسويد. وتستقبل المطارات اليونانية كلها الآن رحلات دولية وستستقبل موانئ باتراس وإيغومنيتسا العبّارات من إيطاليا مرة جديدة.

زار نحو 33 مليون سائح اليونان عام 2019 ما جعل الدولة تحقق عائدات بقيمة 19 مليار يورو.

المخاطر الناجمة عن فتح الاقتصاد اليوناني

في الوقت نفسه، هناك العديد من المخاوف بشأن المخاطر الناجمة عن فتح الاقتصاد حيث حذر مسؤولو الحكومة والصحة من فرض إجراءات إغلاق محدودة في حالة اكتشاف حالات إصابة جديدة بكوفيد-19.

يوجد في اليونان 3803 حالات مؤكدة بكوفيد-19 ووصل عدد المتوفين بسبب الفيروس التاجي إلى 193 شخصاً لكن خبراء حكوميين يقولون إنهم قلقون بشأن الزيادة الأخيرة في أعداد الإصابات اليومية .

أفادت السلطات الصحية اليونانية أن أكثر من 100 سائح كانت نتائج فحصهم بكوفيد-19 مؤكدة منذ أن أعادت البلاد فتح حدودها الدولية في 1 تموز/ يوليو. وفي هذا الصدد أفادت صحيفة "كاثيمريني" اليونانية يوم الأحد أن اليونان تفكر في إعادة فرض القيود بعد أن أعيد فتح البلاد جزئيًا للسفر الدولي في الأسابيع الأخيرة. يأتي عزم أثينا إعادة فرض إجراءات صارمة على السفر بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

اليونان تغلق حدودها مع صربيا بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

وفي الخامس من الشهر الجاري أعلنت اليونان أنها ستغلق حدودها أمام جميع مواطني صربيا حتى 15 تموز/يوليو، بسبب الارتفاع الكبير بحالات كوفيد-19 في هذا البلد.

وأعلنت صربيا فرض حالة الطوارىء في العاصمة بلغراد، بعد تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا منذ نيسان/أبريل.

إجراءات سمة الدخول إلى اليونان

تتخذ اليونان قراراتها بعد درس البيانات الوبائية، كما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية أريستوتيليا بيلوني.

لدى وصولهم، يملأ المسافرون استمارة يسجلون فيها اسم البلد الذي قدموا منه، والبلدان التي زاروها خلال الأسبوعين السابقين.

يتم يومياً اخضاع حوالي ستة آلاف مسافر يدخلون البلاد، لفحوص كشف الإصابة بكوفيد-19.

سيمنح المسافرون رموزاً شريطية قابلة للمسح بعد تعبئة استبيان بالتفاصيل الشخصية، كبلدهم الأصلي والبلدان التي سافروا إليها خلال آخر 15 يوماً، وسيطلب من الذين خضعوا للاختبار أن يعزلوا أنفسهم في العنوان الوارد في الاستبيان أثناء انتظار النتائج.

اليونان تحاول إنقاذ الموسم السياحي بفتح جزرها أمام السياح

وفي الأول من تموز/يوليو وللمرة الأولى منذ أشهر، أصبحت اليونان مستعدة لاستقبال السياح في جزرها فيما تسارع لإنقاذ موسم سياحي دمّرته جائحة كوفيد-19.

وقالت شركة "فرابورت" المشغلة للمطارات إن أكثر من 100 رحلة جوية، من دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة مختارة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من المتوقع وصولها إلى 14 مطاراً إقليمياً بما في ذلك كورفو وسانتوريني وميكونوس ورودس وكريت.

وزير الصحة الألماني يحذر: الموجة الثانية لـ"كورونا" "خطر حقيقي"

وفي سياق متصل حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان الإثنين من أن "تهديد" ظهور موجة ثانية من حالات كوفيد-19 "حقيقي" داعياً مواطنيه الذين يمضون إجازة في جزر الباليار إلى احترام تدابير الوقاية.

وعبر ينس شبان عن قلقه خصوصاً من الوضع في جزيرة مايوركا كبرى جزر الباليار التي يزورها السياح الألمان.

يشكل الألمان 27% من زوار الباليار التي تشكل السياحة 35% من إجمالي الناتج الداخلي فيها.

وحذر الوزير بالقول "علينا أن نكون متيقظين لكي لا تتحول الباليار إلى ايشجل جديدة"، وهي منتجع التزلج في النمسا الذي تحول هذا الشتاء إلى بؤرة أوروبية كبرى لتفشي كوفيد-19.

وأظهرت مشاهد فيديو عشرات السياح الألمان أو البريطانيين الثملين يحتفلون بصخب في شوارع مايوركا دون وضع كمامات ولا احترام للتباعد الاجتماعي، وقال الوزير "لست هنا لإفساد الفرحة... لكن الوقت ليس مناسباً للاحتفال"، وتابع "مخاطر تسجيل موجة ثانية من الإصابات حقيقية" وهو يتخوف من ارتفاع جديد للحالات في ألمانيا لدى عودة السياح من إجازاتهم في أوروبا.