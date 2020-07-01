اليونان تسارع لإنقاذ الموسم السياحي وتعيد فتح جزرها أمام السياح

للمرة الأولى منذ أشهر، أصبحت اليونان مستعدة لاستقبال السياح في جزرها الأربعاء، فيما تسارع لإنقاذ موسم سياحي دمّرته جائحة كوفيد-19.

وقالت شركة "فرابورت" المشغلة للمطارات إن أكثر من 100 رحلة جوية، من دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة مختارة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من المتوقع وصولها إلى 14 مطاراً إقليمياً بما في ذلك كورفو وسانتوريني وميكونوس ورودس وكريت.

ومن المقرر أن تستأنف الرحلات الآتية من بريطانيا، أحد أكثر أسواق السفر المربحة، في 15 تموز/يوليو على أقرب تقدير وذلك تماشياً مع توصيات الاتحاد الأوروبي. والأمر نفسه ينطبق على الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والسويد.

وقد أوقفت اليونان معظم رحلاتها الجوية قبل ثلاثة أشهر كجزء من القيود التي فرضتها السلطات لكبح تفشي فيروس كورونا الجديد إلا أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض عائدات هذا القطاع.

وتستقبل المطارات اليونانية كلها الآن رحلات دولية وستستقبل موانئ باتراس وإيغومنيتسا العبّارات من إيطاليا مرة جديدة.

وصنّفت 14 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي بما فيها أستراليا وكندا واليابان والأوروغواي، آمنة بما يكفي للسماح لمواطنيها بالسفر إلى أوروبا.

لكن لن يسمح للمسافرين من الصين حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى العام الماضي بالدخول إلا إذا فتحت بكين الباب أمام سكان دول الاتحاد الأوروبي.

وسيمنح المسافرون رموزاً شريطية قابلة للمسح بعد تعبئة استبيان بالتفاصيل الشخصية، كبلدهم الأصلي والبلدان التي سافروا إليها خلال آخر 15 يوماً.

وسيطلب من الذين خضعوا للاختبار أن يعزلوا أنفسهم في العنوان الوارد في الاستبيان أثناء انتظار النتائج.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لمجلس الوزراء هذا الأسبوع "سيكون موسماً سياحياً صعباً جداً. وسنبذل قصارى جهدنا" للتعويض.

وقد أطلقت اليونان التي سجّلت عدداً قليلاً نسبياً من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا (أقل من 200) حملة ترويجية لإحياء السياحة التي تمثل ربع ناتجها المحلي الإجمالي.

ويوم الثلاثاء، وقّع وزير السياحة خاريس ثيوخاريس اتفاقاً مع عملاق السياحة الألماني "تيو" يهدف إلى جلب 1.5 مليون سائح، أي 50 % من العدد الذي جلبته هذه الشركة إلى اليونان في العام 2019.

ووفقاً لأرقام بنك اليونان، زار البلاد في العام 2019 أكثر من 34 مليون سائح أنفقوا أكثر من 18 مليار يورو.